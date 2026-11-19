Chcą zamrozić ceny gazu m.in. dla gospodarstw domowych w 2027 r.

Fot. Ryszard Pakieser (archiwum)

Zamrożenie cen gazu ziemnego dla odbiorców chronionych, w tym gospodarstw domowych, na poziomie 197,29 zł/MWh w 2027 r., czyli takiego jak w 2026 r. - zakłada przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy. Dzięki tym rozwiązaniom gospodarstwa domowe mają oszczędzić od ponad 70 zł do 1,8 tys. zł rocznie.

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- Ustalamy maksymalną cenę gazu. W 2027 roku cena gazu dla gospodarstw domowych, szkół, szpitali i innych odbiorców objętych ochroną nie przekroczy 197,29 zł za MWh, czyli będzie dokładnie na tym samym poziomie, jaki mamy teraz - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów.

Podkreślił, że ta decyzja nie tylko pozwoli uniknąć podwyżek na rachunkach za gaz, ale też ograniczyć inflację.

Chodzi o projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2027 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz o zmianie niektórych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Energii.

Zakłada on, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 r. obowiązywać będzie maksymalna cena gazu dla odbiorców chronionych, w tym gospodarstw domowych. Dotyczyć to będzie również wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także podmiotów realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej takie jak np. szkoły, szpitale, domy opieki, kościoły i noclegownie.

Planowane przepisy przewidują też wprowadzenie daniny od nadzwyczajnych zysków sprzedawców paliw gazowych, która ma sfinansować rekompensaty wypłacane przedsiębiorstwom energetycznym stosującym cenę maksymalną gazu.

„Ceny gazu dla gospodarstw domowych zamrożone. 197,29 zł za MWh. Rachunki nie wzrosną” - skomentował premier Donald Tusk na platformie X.

Do decyzji rządu odniósł się na X także minister energii Miłosz Motyka. „Skutecznie chronimy budżety polskich rodzin przed geopolitycznym kryzysem” - napisał Motyka.

Ministerstwo Energii podkreśliło, że nowe przepisy zapewnią ochronę dla 7,5 mln gospodarstw domowych. Według resortu, oszczędności w skali roku wyniosą nawet 1863 zł w gospodarstwach domowych wykorzystujących gaz do ogrzewania. W przypadku gospodarstw używających gazu w mniejszym zakresie, np. wyłącznie do przygotowywania posiłków - ma być to ok. 77 zł.

Przyjęte przez rząd przepisy wydłużają do 31 grudnia 2030 r. obowiązek stosowania taryf zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w stosunku do gospodarstw domowych i pozostałych uprawnionych odbiorców.

Podczas wtorkowego wystąpienia przed posiedzeniem rządu premier zapowiedział, że rząd będzie też pracował nad kwestią energii elektrycznej, „tak, żeby Polacy mogli przeżyć tę późną jesień i zimę bez szoku cenowego”.

Dyskusje w rządzie na temat sytuacji na rynku energii elektrycznej zapowiadał na początku listopada minister energii, zaznaczając, że decyzje w tej sprawie zapadną później niż te dotyczące cen gazu.

- Dla nas ma to olbrzymie znaczenie, staramy się tak budować naszą strategię, aby wszystko utrzymać w ramach takiej fundamentalnej odpowiedzialności. Mamy niską inflację, mamy wysoki wzrost, mamy ciągle wystarczająco dużo środków, żeby kontrolować cenę i utrzymywać ją na poziomie, który jest przynajmniej jakoś do zniesienia. Dzięki temu możemy także prognozować na rok 2027 nadal niską inflację, nadal wysoki wzrost - wskazał szef rządu.

- Nie możemy sobie pozwolić i nie możemy zgodzić się na to, żeby ludzie cierpieli z powodu decyzji, które zapadały gdzieś za oceanem - mówię o decyzjach, o wojnie na Bliskim Wschodzie - i nie chcemy, żeby za to płaciły polskie rodziny. Nie chodzi tylko o samą cenę gazu, ale też o wpływ cen energii na inflację, a więc również na ceny innych produktów - podkreślił Tusk.

Premier odwołał się do rosnących hurtowych cen gazu na światowych rynkach, co jest konsekwencją wojny na Bliskim Wschodzie i blokady Cieśniny Ormuz. Pod koniec października ceny na europejskim hubie TTF przekroczyły po raz drugi w ciągu ostatnich miesięcy poziom 100 euro/MWh. Był to najwyższy poziom od końca 2022 r.

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