Donald Trump daje Iranowi ostatnią szansę. Ceny gazu w Europie rosną

Fot. Gage Skidmore / Surprise, AZ, USA, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=151887040

Ceny gazu w Europie rosną po komentarzach prezydenta USA Donalda Trumpa zwiększających presję na Iran - informują maklerzy.

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Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są po 58,66 euro za MWh, wyżej o 2,0 proc.

Gaz drożeje po tym, jak prezydent USA Donald Trump oświadczył w poniedziałek, że daje Iranowi „ostatnią szansę przed dekapitacją”.

Zapewnił, że Amerykanie prowadzą rozmowy z Teheranem na prośbę strony irańskiej. W weekend Donald Trump po raz kolejny zagroził Iranowi nowymi atakami, jeżeli ten nie zgodzi się na porozumienie z USA.

„Chcę dać im ostatnią szansę przed dekapitacją” - powiedział Donald Trump mediom w Gabinecie Owalnym. „Przeprowadzenie ataku na taką skalę przeciwko jakiemuś krajowi to ogromny krok. Wolałbym tego nie robić” - dodał.

Ocenił też, że wojna z Iranem „przebiega bardzo, bardzo dobrze”.

Prezydent Donald Trump zapewnił też, że USA rozmawiają z Iranem na jego prośbę. „Rozmawiamy o cieśninie (Ormuz), o jej otwarciu, o tym, że ma być otwarta dosłownie jutro” - powiedział Donald Trump.

Strona irańska zaprzeczyła, że prowadzi rozmowy z USA, ale wskazała, że rozmowy Iranu z Omanem - na temat zwiększenia liczby statków przepływających przez cieśninę Ormuz - przynoszą postępy.

Tymczasem powoli rosną zapasy gazu w Europie - na razie magazyny gazu w regionie notują historyczne minima.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 57,1 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 73,5 proc. W magazynach znajduje się obecnie 645,41 TWh gazu - wynika z danych firmy Gas Infrastructure Europe.

Region będzie musiał jeszcze zacieklej konkurować o dostawy gazu przed zimą, jeśli globalne przepływy tego paliwa nie wzrosną - podają analitycy.

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