Centralna Komisja Egzaminacyjna zawiadamia prokuraturę ws. tegorocznych matur

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski poinformował PAP, że złożył w prokuraturze zawiadomienie dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkusza maturalnego z chemii. Dodał, że w przygotowaniu są zawiadomienia dotyczące publikacji zdjęć arkuszy z innych przedmiotów.

Jak przekazał Zakrzewski, złożone zawiadomienie dotyczy uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na bezprawnym ujawnieniu treści arkusza egzaminacyjnego z chemii oraz ewentualnym bezprawnym uzyskaniu informacji stanowiących materiały egzaminacyjne objęte ustawowym obowiązkiem ochrony treści arkuszy egzaminacyjnych. Wyjaśnił, że zdjęcia arkusza z chemii zostały po rozpoczęciu egzaminu zostały opublikowane na portalu X. - Kolejne zawiadomienia są w przygotowaniu - dodał.

Kilka dni po rozpoczęciu matur dyrektor CKE złożył zawiadomienia do warszawskiej prokuratury w związku z opublikowaniem na portalu X zdjęć arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym. Przekazał wówczas także, że za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki.

Wniesienie przez maturzystę na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej skutkuje unieważnieniem mu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Osoba, której unieważniono egzamin, może ponownie do niego przystąpić dopiero za rok.

Od ubiegłego roku zakaz wniesienia na egzamin urządzenia telekomunikacyjnego nie dotyczy urządzenia wyposażonego w aplikację mobilną, służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia (np. do mierzenia poziomu glukozy we krwi). Wniesienie takiego urządzenia musi być zgłoszone przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem.

W ubiegłym roku egzaminy maturalne zostały unieważnione 244 maturzystom. 72 osobom unieważniono egzamin za wniesienie na egzamin lub za korzystanie podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego (np. smartfon), 105 osobom unieważniono egzamin za niesamodzielne rozwiązywanie zadań, czyli za ściąganie, a jednej osobie za zakłócanie przebiegu egzaminu. Egzamin może zostać też unieważniony maturzyście nie tylko w czasie jego trwania, ale też już po jego zakończeniu. W ubiegłym roku 30 osobom unieważniono egzamin ze względu na naruszenie przepisów, a w przypadku 13 osób egzaminator podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego stwierdził niesamodzielność rozwiązywania zadań.

Matury w tym roku rozpoczęły się 4 maja. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 21 maja. Ustnych do 30 maja. Egzaminy w tej sesji zdaje 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi do egzaminów przystępują abiturienci z wcześniejszych roczników.

