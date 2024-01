CBA zatrzymało byłego wiceministra spraw zagranicznych Piotra W.

"Podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień" - poinformował dział.

Ohydna HYDRA 2024-01-19 17:23:23 zemsty zaślepia obecnie rządzących i głupiej gawiedzi oczekującej " osadzenia " wierchuszki PIS w więzieniach .Rozgrzanych prokuratorów i Sędziów Justycji nie zabraknie , aby to uczynić ! Jest ryzyko tzw." przegrzania pały" i następstwa bycia powieszonym w zamieszkach ulicznych .To tak ku przestrodze kacapów , myślących po kacapsku ! Zwykły pracownik , czy nauczyciel będzie tylko niepotrzebnie płacił na utrzymanie dodatkowo ekstra więzień i poza chorą satysfakcją nic z tego nie będzie miał !

c.d. 2024-01-19 17:12:59 To dobry probierz zamożności Polaków . Wygolonych przez PIS baranów , było więcej , bo zagłosowali przeciwko JANOSIKOWI . Oczywiście nie brakowało i biednych pustaków przeciwko PIS, bo im TVN 24 " zdemolowała " malutki rozumek .ONI wszyscy muszą teraz zobaczyć na własne oczy jak TUSK " cofa " budowę elektrowni atomowej oraz CPK i Terminal Kontenerowy w Świnoujściu . To po czerwcu 2024 będzie bardzo widoczne. Wówczas głupki już po wyborach będziecie wydymani na długie lata . I o to chodzi .

gdzie była ta kasa 2024-01-19 16:54:24 skoro PIS tyle rozdawał , tyle płacił , tyle inwestował , tyle kupował , to nasuwa się pytanie : " Czy , aby tylko 250 mld. przepieprzyli panowie PO+ PSL między 2007 a 2015 ". Beatka pyta : " Gdzie były te pieniądze ? " . Głupcy powiedzą , no zadłużyli Polskę ! Ktoś kto kupuje 130 ton złota ( NBP w 2023 ) , kupuje za pożyczone pieniądze ?! Obecna władza jeszcze więcej deficytu klepnęła . No co ? tak z dziury budżetowej pozwolili by sobie ? Zgadzam się z jednym PIS ostrzygł bogatszych , by mieć

Przerażające 2024-01-19 10:31:02 Co zaczyna "wychodzić" - wczorajszy raport o "Komisji Smoleńskiej" , "TVP" , "Fundusze" , Każdy minister w gestii ok 100 mln na "wydatki" , "Pegasus", "Matecki" (to najsmutniejsze) , "sędziowie" , Prezydent przygotowany na "nocleg" skazanych Panów K&W, mafie sądowe , KRS ,,...., CO JESZCZE !!! To wszystko ukrywali !!!

Czy zatrzymano 2024-01-18 07:38:12 też tego, który podpisał pakt migracyjny na mocy którego mają nam tu zwozić łaziorów z całego świata?

co się dzieje ?? 2024-01-17 19:47:33 Okropieństwo: terror praworządności trwa. Jak można ścigać kryształowych ludzi z PiS (Putin i Spółka) za łamanie prawa, defraudację, kradzieże i fałszowanie dokumentów??? Oni są przecież PONAD prawem! Im się to przecież wszystko należało!

czekamy 2024-01-17 19:33:40 Endriu Duda nich go ułaskawi i pogrąży się na wieki amen... Jeszcze 1,5 roku...

Edek 2024-01-17 19:26:21 Czy z takim samym zaangażowaniem służby koalicji 13 grudnia będą ścigały karpinskiego, nowaka, gawlowskiego,giertycha,grodzkiego i innych chronionych przez doktryne neumana wyznawców koalicji 13 grudnia.????

Płać za czyny !!! 2024-01-17 19:19:22 Czekam ,aż Kaczelnika wezmą "pod pachy" i zaprowadzą za twarz przed oblicze niepolitycznej , a obiektywnej Temidy ...

Justice 2024-01-17 18:56:34 Teraz można dokładnie obliczyć liczby jakie podają w demokratycznych mediach. 250 000 wiz po 5000 USD to chyba 1.25 mld USD zysku. To chyba cała wywrotka gotówki, gdzie ta kasa teraz jest?

1,2,3 2024-01-17 18:25:39 wyzdrowiał to Go zamknęli .Nie dopilnował swojej kadry i teraz beknie , albo i nie beknie ! Politycznie winien bez dwóch zdań . Nikt tak nie knuje pod bokiem jak zaufany pracownik z polecenia !

Klawiszowiec 2024-01-17 18:16:03 Kolejny więzień polityczny nam przybył.Jak tak dalej pójdzie to będziemy mieli ich więcej jak w Białorusi.Jednak martwi mnie coś innego.Boje się by nie podzielił losów lidera samoobrony.

FIGO 2024-01-17 18:13:52 W ostatecznym rachunku wygra PIS .Jako nawrócony powtarzam: " zło dobrem zwyciężaj " i pełen szacunek dla funkcjonariuszy PIS, że nie nadstawiają ucha na podszepty komunisty " FIGO " .Pycha PIS-u przegrała w tych wyborach , ale sprawiedliwość i demokratyczna droga tego ugrupowania wygra następne boje , bo taka jest natura sprawiedliwości .W literaturze filozofii jest to dobrze opisane . Ten Krzyż jest drogą do Zmartwychwstania , którego nie zrozumieją komunistyczni siepacze i pustogłowa dzicz!

FIGO 2024-01-17 18:06:04 Pycha PIS-u oparta na tym , że jak podzielili się ze społeczeństwem groszem daje im nieodwołalną władzę została ukarana faktem . Ludzie wybierali " wszelkie łajno " byle nie PIS . Taka jest psychologia tłumu umiejętnie zmanipulowana przez trybuna ludowego. Pojawił się w Polsce Tusk, kłamał i lżył dobry Polski Rząd! . Nie słuchaliście starego komunisty FIGO , który Wam doradzał: Hyżego Ruja w dyby i niech się tłumaczy. Obrońców z UE , również wsadzać jak przyjadą bronić . Duda zawiódł! VETO!

Ostatni gasi światło 2024-01-17 17:57:57 Przyjdzie czas na Gangstakoalicję likwidacyjną 13 grudnia. Jeszcze chwila a rewolucja współczesnej międdzynarodówki bolszewickiej będzie zjadać własny ogon. Zacznie się niedługo jak nawzajem się za łby wezmą, a głodne koty obejdą się smakiem.