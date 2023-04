CBA w Nowogardzie. Agenci przyszli o szóstej

– Nie wiemy, co się dzieje – poinformował nas jeden z mieszkańców Nowogardu. – Usłyszeliśmy hałas, wyjrzeliśmy przez okna. Stały samochody agentów, przyjechała też karetka. To trwało dość długo, około czterech godzin. Sąsiad opowiadał, że wyprowadzili jedną osobę w kajdankach.

Art. 2023-04-13 22:24:56 Podpucha zadziałała. 👍 Chodzi zupełnie o inną sprawę i innego podejrzanego 😎🚑

😂 2023-04-13 16:24:39 To dopiero początek 😁Znowu Nowogard 😂Jaruś sypie😂🤣😅A taki był Amerykański🤣🤣🤣

Szacunek dla CBA. 2023-04-13 13:27:28 Łapać, aresztować złodziei i targowicę.

@Cela+ 2023-04-13 12:31:31 Cela+ to się rozkręci po przegranych przez PiS wyborach.

Cela+ 2023-04-13 12:15:23 To się rozkręciła akcja Cela+ nawet dotarła na prowincję. Ludzie myśleli że Nowogard to gdzieś strasznie daleko a tutaj tak jak w Brukseli do siedziby Europejskiej Partii Ludowej przychodzą o 6 rano. Europa panie, pełną gębą

@stary 2023-04-13 12:13:41 Nie kilka lat temu ale dokładnie za czasów panowania "właściwej demokracji" czyli w tym samym czasie gdy ABW wchodziło do redakcji i wyszarpywało dziennikarzom laptopy z rąk. Takie to były czasy gdzie na nic nie było pinindzy

Następni proszę.... 2023-04-13 11:55:36 I dobrze niech niech nie śpią Ci którzy będą następni. Brawo CBA ! Przynajmniej wkoncu jest sprawiedliwość. Czekamy !

Simca 2023-04-13 11:31:35 Nie ma to jak gminna sensacja. F-sze CBA przyjechali do Nowogardu zatrzymać podejrzanego o przestępstwo. No i co z tego? W Nowogardzie - tak jak w każdym innym mieście - mieszkają także ludzie nieuczciwi, którymi powinna się zajmować policja, CBA lub inne służby. To sensacja na miarę scenki z komedii Miś - "ludzie wyngiel przywieźli, wyngiel je we wiosce!"

Stary 2023-04-13 10:57:11 Ponad rangę brał? Jak był związany z rządzącymi to spokojna nasza rozczochrana. Kilka lat temu setka agentów najechała jednego restauratora i jego syna. Czy sąd ich za coś ukarał? W taki sam sposób wyciągnięto kiedyś członków zarządu stoczni. Pani z CBA nie chce się stawić do odbycia kary. To nie iPod wiceministra. Trudno ją znaleźć. A kto nadzorował tą panią? Kto zapewniał że nawet grosz nie zginął?

" o 6 rano " 2023-04-13 10:49:29 To zła czy dobra pora? Jaką godzinę proponują starzy ormowcy?

ciekawe 2023-04-13 10:05:27 Czy CBA odnalazła już 10 milionów zł, które w nieznanych okolicznościach zagubiła?

CBA=SB 2023-04-13 09:59:14 Zupełnie jak SBecja. Oni też przychodzili o 6 rano.

Kolejni 2023-04-13 09:45:15 Zatrzymano wiceburmistrza jakiś czas temu, przycisnęli go, więc teraz przyszła kolej na jego kolegów najwyraźniej. Pewnie w Nowogardzie parę osób już nie śpi o szóstej.

Ed 2023-04-13 08:53:13 Takie newsy że CBA przyszło o 6 rano doprowadzają do nerwicy członków i sympatyków "łopozycji demokratycznej". W programie oprócz odsunięcia pisu mają likwidację CBA