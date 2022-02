Paliwa nie zabraknie. Bez zbędnej paniki!

Obajtek brawo

2022-02-25 16:32:46

ci co wczoraj tankowali, bo wojna ponad miarę to właśnie ludziki putina , o to chodziło putinowi wywołac panikę a idioci w kolejkach tankowali wypełniajac zadanie dla putina .Nie wiedziałem że aż tylu idiotów mamy w Polsce. Powiem krótko j.. ć kolejkowiczów benzynowych i ich kumpla putina