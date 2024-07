Auto padło po pół roku

W takim stanie samochód pani Marzena odebrała z serwisu. Fot. archiwum prywatne

Mieszkanka Turowa pod Szczecinkiem jest załamana. Kupiła z mężem auto w poznańskim salonie. Po pół roku się zepsuło. Naprawa przekracza ich możliwości finansowe. Trwa batalia ze sprzedawcą.

Z redakcją „Kuriera Szczecińskiego” skontaktowała się Marzena Balcer, mieszkanka Turowa pod Szczecinkiem. W salonie Bemo Motors w Poznaniu przy ul. Bukowskiej kupiła 1 września 2023 r. używane auto. To ford tourneo connect, rocznik 2014. Zapłaciła za niego 47 tys. zł. Wzięła na ten cel kredyt. Potrzebowała nieco większego auta, by zmieścił się w nim dziecięcy wózek. Spodziewała się drugiego dziecka. Nowym nabytkiem nie było dane rodzinie z Turowa długo się cieszyć. Zrobili nim niecałe 11 tysięcy kilometrów.

Auta nie ma, kredyt na karku

Teraz małżonkowie zostali z niczym: są bez auta i mają do spłaty kredyt, który zaciągnęli, by go mieć.

– W marcu tego roku ford zaczął szwankować – opowiada Marzena Balcer. – Zaczęła w nim rosnąć temperatura, silnik tracił moc. Skontaktowałam się z serwisem forda w Koszalinie, bo tam było mi bliżej niż do Poznania. Odstawiłam im auto w połowie kwietnia. Po tygodniu usłyszałam, że niby szwankuje głowica. Później przedstawili diagnozę, że jest pęknięty blok cylindra. Koszt naprawy oszacowano na prawie 32 tys. zł. Przeżyłam szok! Nie stać mnie na naprawę tego samochodu. Sprzedano mi auto z wadą. Ubezpieczenie pokryje tylko 10 tys. zł kosztów naprawy.

Kobieta ma wiele zastrzeżeń do sprzedającego i serwisu.

– Auto dostałam z serwisu w proszku, części były rzucone do bagażnika luzem – mówi pani Marzena. – Tak mnie potraktowali, że płakać się chce. Nawet rzeczoznawca, który przyjechał je do nas zobaczyć, za głowę się złapał. Skasowali mnie 3 tys. zł za diagnozę! Właściciel salonu, w którym kupiłam auto najpierw obiecał, że się dogadamy. Ale po tygodniu zmienił zdanie. Usłyszałam, że to nie ich wina, bo auto, gdy mi je sprzedawali, było dobre.

Prawniczka właścicielki felernego auta wystąpiła do właścicieli salonu w Poznaniu z przedsądowym pismem wzywającym ich do naprawy, powołując się m.in. na przepisy o rękojmi i orzeczenia sądowe w tym na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27.03.2013 r. Zgodnie z nim „odpowiedzialność sprzedawcy […] za wady rzeczy sprzedanej ma charakter absolutny, co oznacza, że sprzedawca nie może się z niej zwolnić i obciąża go niezależnie od tego, czy spowodował wadę i czy o niej wiedział”.

Nie uznają roszczeń

Poznański sprzedawca nie uznaje jednak roszczeń klientki. Zapewnia, że nim samochód trafił do oferty sprzedażowej od poprzedniego właściciela, sprawdzano jego stan techniczny. Twierdzi, że wada nie istniała w chwili sprzedaży samochodu, a kupująca zapoznała się z dokumentacją, odbyła jazdę próbną i nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń. Przedstawiciele Beemo Motors w Poznaniu twierdzą, że wada jest eksploatacyjna i powstała na skutek używania pojazdu, wskazując na przebieg przed sprzedażą 130 tys. km, i przejechane 11 tys. km przez nabywcę. Sprzedawca zaprzecza jakoby wiedział o wadzie lub ją przed kupującą zatajał.

Kobieta opowiada nam, że rozmawiała z wieloma mechanikami.

– Oni też są zdania, że z tym autem musiało się dziać coś wcześniej, że miało jakąś wadę – dodaje. – Nawet pan z serwisu był w szoku. Powiedział, że gdyby auto było wykorzystywane do jazd terenowych, to może by doszło do takiej awarii. Nie jest prawdą, że auto było przy sprzedaży podnoszone na podnośniku. Nie było na to czasu, nie było pracownika. A w dokumentacji to było wpisane. Zastanawiające jest też to, że serwis tego auta od 2015 r. był robiony do 22 r. w fordzie, a potem całkiem gdzie indziej.

Czwarty właściciel

Zdaniem rzeczoznawcy, przyczyną rozwarstwienia cylindra, mogło być eksploatowanie pojazdu, ale niekoniecznie przez panią Balcer.

– Ona była już czwartym właścicielem tego auta – mówi Jan Duk, rzeczoznawca samochodowy. – Problem mógł więc narastać z każdym jego nowym użytkownikiem. Nikt nie jest w stanie podać dokładnej przyczyny. Dziwne w sprawie jest to, że kolejni kupujący szybko je sprzedawali. Mogli jednak nie wiedzieć o ewentualnej ukrytej wadzie, w tym i salon, w którym pani Balcer kupiła auto. Zgodnie z umową, otrzymała ona jednak roczną gwarancję na samochód, nie było też w dokumentach określonego limitu kilometrów.

Kobieta zamierza egzekwować warunki gwarancyjne, jakie ma w umowie. Salon w Poznaniu stoi na stanowisku, że winy żadnej nie ponosi. Podkreśla, że samochód miał 9 lat i był używany.

– Mój klient cały czas wyraża wolę polubownego zakończenia sprawy – odpowiada nam w imieniu Bemo Motors Filip Seredyński, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych w Warszawie. – Przed dokonaniem sprzedaży dokonał przeglądu samochodu i nie stwierdził wady cylindra bloku silnika. Ze względu na brak wady pojazdu w momencie jego sprzedaży, reklamacja jest nieuzasadniona. Kupującej przed zakupem dano możliwość pełnej weryfikacji stanu technicznego pojazdu, w tym skorzystania z zaplecza technicznego autoryzowanej stacji obsługi. Klientka zdecydowała się jedynie na jazdę próbną, po której odbyciu dokonała zakupu pojazdu.

Klientka: To żadna ugoda

Salon proponuje ugodowe, jego zdaniem, zakończenie sprawy.

– Kupująca zobowiązana byłaby pokryć koszt tej naprawy w wysokości około 16 tys. zł brutto, a nie 32 tys. zł brutto – dodaje Filip Seredyński.

Marzena Balcer nie godzi się jednak na taki układ.

– Nie kupowałam auta, by jeździć nim tylko pół roku – komentuje. – Zostałam z niczym. Czuję się oszukana. Wmawiano mi, że kupuję auto, które miało jednego właściciela, ponoć lekarza. A miało trzech. Było leasingowane, też nikt o tym nie wspomniał. To nieuczciwe.

Wiele wskazuje na to, że mieszkanka Turowa pod Szczecinkiem, pójdzie po sprawiedliwość do sądu.

– Wysyłamy z moją mecenas pismo wzywające Bemo Motors do zabrania auta i zwrotu pieniędzy – mówi Marzena Balcer. – Mnie na naprawę nie stać! Będę walczyć o swoje. ©℗

Wioletta MORDASIEWICZ