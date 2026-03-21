Awaria systemu powoduje problemy z obsługą pacjentów w aptekach (akt. 1)

Naczelna Izba Aptekarska poinformowała w sobotę, że ponownie zaczyna działać system, którego awaria powodowała utrudnienia w obsłudze pacjentów w aptekach. Wcześniej Izba podała, że system służący weryfikacji autentyczności leków nie działał w Polsce i innych krajach.

„Wygląda na to, że awarię udało się opanować, poszczególne kraje Austria, Węgry, Portugalia, Norwegia, w tym również Polska – wróciły lub wracają do pełnego działania” – napisała po południu Naczelna Izba Aptekarska (NIA) na X.

W sobotę przed południem NIA przekazała, że z powodu ogólnoeuropejskiej awarii systemu PLMVS czas obsługi pacjentów w aptekach znacznie się wydłużył lub obsługa ta nie jest możliwa. Awaria dotyczyła aptek i hurtowni farmaceutycznych. Według NIA system nie działał w Austrii, Francji, Norwegii, Belgii, Niemczech, na Węgrzech, w Łotwie, Portugalii, Rumunii, Holandii i Słowacji. NIA zapowiedziała, że przyczyny awarii będzie wyjaśniała i sprawdzała, a także informowała o stanowiskach innych instytucji w tej sprawie.

PLMVS to Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków nadzorowany przez Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków.

Wcześniejsza informacja:

Naczelna Izba Aptekarska poinformowała w sobotę, że ogólnoeuropejska awaria systemu, służącego weryfikacji autentyczności leków, spowodowała, że czas obsługi pacjentów w aptekach znacznie się wydłużył lub obsługa ta nie jest możliwa. System nie działa w Polsce i innych krajach – dodała.

„Trwa ogólnoeuropejska awaria systemu PLMVS nadzorowanego przez Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków. Awaria dotyczy aptek i hurtowni farmaceutycznych” – napisała na X Naczelna Izba Aptekarska (NIA).

PLMVS to Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków.

NIA podkreśliła, że system praktycznie nie działa lub działa z olbrzymimi opóźnieniami. „Znacząco wydłuża to czas obsługi pacjentów w aptekach, a nawet ją paraliżuje. Farmaceuci nie mają na to żadnego wpływu, prosimy o cierpliwość” - poinformował samorząd farmaceutów.

Według NIA system nie działa m.in.: w Austrii, Francji, Norwegii, Belgii, Niemczech, na Węgrzech, w Łotwie, Portugalii, Rumunii, Holandii i Słowacji. (PAP)

