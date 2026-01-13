Przywrócono sprzedaż biletów online na pociągi PKP Intercity (akt. 1)

Fot. archiwum

Internetowa sprzedaż biletów na pociągi została przywrócona - przekazało PKP Intercity na platformie X. Wcześniej we wtorek spółka informowała, że w systemie sprzedaży została zdiagnozowana usterka powodująca brak możliwości zakupu biletu online.

„Szanowni Państwo awaria została usunięta i sprzedaż została przywrócona” - przekazało PKP intercity na platformie X.

Przewoźnik informował wcześniej, że klientom, którzy oświadczą w pociągu, że z uwagi na niedostępność systemu eIC lub aplikacji nie mogli nabyć biletów, umożliwiony zostanie zakup biletu bez pobierania opłaty pokładowej, która zostaje zawieszona do odwołania.

Wcześniejsza informacja:

Wystąpiła awaria systemu sprzedaży biletów na pociągi PKP Intercity; podróżni mogą kupić bilet w kasie na dworcu lub u konduktora, który wyda bilet bez pobierania dodatkowej opłaty pokładowej - poinformował we wtorek przewoźnik.

„W systemie sprzedaży eIC oraz aplikacji mobilnej została zdiagnozowana usterka powodująca brak możliwości zakupu biletu online. Zachęcamy do zakupu biletów w kasach biletowych” - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.

Przewoźnik przekazał, że klientom, którzy oświadczą w pociągu, że z uwagi na niedostępność systemu eIC lub aplikacji nie mogli nabyć biletów, umożliwiony zostanie zakup biletu bez pobierania opłaty pokładowej, która zostaje zawieszona do odwołania.

„Podróżny powinien zgłosić się do konduktora przed wejściem do pociągu w celu nabycia biletu na przejazd. Przepraszamy za utrudnienia” - dodało Intercity.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. (PAP)

