70 dodatkowych terminów szkoleń „wGotowości”. Terytorialsi zapraszają nastolatków

Fot: (arch.) 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej.

Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała w niedzielę, że Wojska Obrony Terytorialnej przygotowały 70 dodatkowych terminów szkoleń „wGotowości”. Wystarczy mieć skończone 13 lat i zapisać się przez mObywatela - dodała.

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We wpisie na platformie X wiceszefowa MON podkreśliła, że szkolenia „wGotowości”, organizowane przez MON, wzbudzają tak duże zainteresowanie, że nie zawsze można było znaleźć wolne miejsca. „Dlatego Terytorialsi (czyli Wojska Obrony Terytorialnej - PAP) przygotowali dodatkowe 70 terminów” - poinformowała.

Dodała, że zapisać można się przez mObywatela, wystarczy mieć skończone 13 lat. Zaznaczyła, że „każdy może przyjść, Sławomir Mentzen też”, a wśród instruktorów są też kobiety. Nawiązała w ten sposób do ostatniej głośnej wypowiedzi jednego z liderów Konfederacji.

Mentzen opublikował w serwisie X nagranie przedstawiające m.in. zdjęcia przyjętych do Policji funkcjonariuszek. Film ten opatrzył ironicznym komentarzem: Do dolnośląskiej policji trafiło 150 policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie — mówił na nagraniu Mentzen.

Jego publikacja spotkała się z szeroką krytyką.

„wGotowości” to przygotowany przez MON i Wojsko Polskie program powszechnych szkoleń obronnych, skierowanych do cywilów. W programie zaplanowano dwie ścieżki, „Odporność” i „Rezerwy”. W ramach pierwszej z nich cywile bez związków z wojskiem mogą skorzystać ze szkoleń z czterech obszarów: pomocy medycznej, cyberbezpieczeństwa i cyberhigieny, survivalu oraz tzw. podstawowego kursu bezpieczeństwa, obejmującego np. zasady zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Szkolenia są jednodniowe i trwają ok. ośmiu godzin.

Pilotaż tej ścieżki rozpoczął się w listopadzie 2025 r,, a do końca ubiegłego roku zorganizowano cztery edycje organizowanych w weekendy szkoleń. Szkolenia w ramach drugiej ścieżki, „Rezerw”, mają rozpocząć się w przyszłym roku i być skierowane do osób chcących zdobyć podstawowe przeszkolenie wojskowe, obejmujące np. obsługę broni; celem jest wsparcie systemu szkolenia rezerw dla Wojska Polskiego.

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