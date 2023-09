Terytorialsi zapraszają do wspólnego świętowania w Niechorzu

Uroczysta przysięga, pokaz sprzętu, defilada, wojskowy piknik z grochówką - to wszystko w ostatnią sobotę wakacji dla każdego, kto przybędzie do Niechorza, by wspólnie z zachodniopomorskimi żołnierzami WOT uczcić święto 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To najważniejszy dzień w roku dla zachodniopomorskich terytorialsów. Początek o godz. 11.

Swoje święto 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej obchodzi w rocznicę skoku spadochronowego, jaki w nocy, z 3 na 4 września 1942 roku wykonał do okupowanej ojczyzny patron Brygady, cichociemny i żołnierz Armii Krajowej ppłk Stanisław Jerzy Sędziak ps. „Warta”.

Terytorialsi wraz z przybyłymi gośćmi i turystami świętować będą w najbliższą sobotę, 2 września, przy latarni morskiej w Niechorzu w ramach cyklu pikników wojskowych organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej „Silna Biało-Czerwona. Dziękujemy, że jesteście z nami”. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o godz. 11. Na placu przed latarnią morską odbędzie się uroczystość, podczas której przysięgę wojskową złoży 70 nowych żołnierzy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To w zdecydowanej większości młodzi ludzie, którzy wakacyjny czas poświęcili na przeszkolenie wojskowe w ramach „Wakacji z WOT”. Odbyło się ono w 141 batalionie lekkiej piechoty w Choszcznie.

Po zakończeniu oficjalnej uroczystości przez plac przejdzie defilada wojskowa z pododdziałami 14 ZBOT i sprzętem, którym dysponują żołnierze. Po niej rozpocznie się piknik wojskowy. Przy latarni morskiej w Niechorzu występować będzie orkiestra wojskowa, swój sprzęt wystawi 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej a także inne jednostki wojskowe, które stacjonują na terenie województwa zachodniopomorskiego: 12 Brygada Zmechanizowana, 8 Flotylla Obrony Wybrzeża, 12 baza bezzałogowych statków powietrznych, straż graniczna, policja i straż pożarna. Obejrzeć będzie można m.in. pojazd typu MRAP, roboty saperskie, bezpilotowiec „Orbiter”. W tym czasie wojsko częstować będzie wszystkich z kuchni polowej żołnierską grochówką.

Piknik potrwa do godz. 14. Po jego zakończeniu, kolumna wojskowych pojazdów przejedzie przez Niechorze.​

14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej powstała jesienią 2019 roku. Dziś liczy około 1200 żołnierzy. Sztab jednostki znajduje się w Szczecinie - Podjuchach a bataliony lekkiej piechoty w Choszcznie i Trzebiatowie.

