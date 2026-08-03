18-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa 30-letniej kobiety (akt. 1)

Fot. archiwum

Zarzut usiłowania zabójstwa postawiła wrocławska prokuratura 18-letniemu obywatelowi Ukrainy, który w sobotę na wrocławskim osiedlu Muchobór ranił nożem kobietę. Ofiara to 30-letnia Polka. W poniedziałek kobieta opuściła szpital.

REKLAMA

Rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Jakub Dłubacz przekazał w poniedziałek dziennikarzom, że 18-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem i zadania kilku ran kłutych w okolice szyi i klatki piersiowej.

– Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień – powiedział prokurator. Ofiara i domniemany sprawca nie znali się.

Nie wiadomo jeszcze, czy śledczy będą wnioskować o areszt. 18-latkowi grozi dożywocie.

***

Wcześniejsza informacja

Policja zatrzymała 18-letniego mężczyznę, który w sobotę wieczorem na wrocławskim osiedlu Muchobór ciężko ranił nożem 30-letnią kobietę.

Do zdarzenia doszło około godz. 21 na ul. Gagarina na wrocławskim osiedlu Muchobór. – Kobieta została zaatakowana nożem przez 18-letniego mężczyznę. Ma 30 lat, w stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu – powiedziała w niedzielę PAP podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Napastnik został ujęty przez policję tuż po zdarzeniu.

Policjantka przekazała, że 18-letni mężczyzna to obywatel Ukrainy, a ofiara to Polka. – To wszystko, co możemy w tej sprawie na razie przekazać – powiedziała podkomisarz Freus.

Według lokalnych mediów do ataku doszło w klatce schodowej bloku mieszkalnego.

Copyright

REKLAMA