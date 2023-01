ZUT zaprasza na Targi Pracy. Zapisywać się można już teraz

Wracają Targi Pracy „Kariera”. Po trzyletniej przerwie, w czwartek 12 stycznia w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii przy al. Piastów 45 studenci i absolwenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego będą mieli okazję spotkać się z przedstawicielami branż zatrudniających m.in. inżynierów.

W tym roku czekają na nich przedstawiciele ponad 25 pracodawców oferujących zatrudnienie, staże i praktyki.

– Nasi absolwenci zajmują się produkcją chemiczną, nowymi materiałami, energetyką, transportem, telekomunikacją, informatyką, biotechnologią i technologią żywności. Oprócz tego kształcimy zootechników, specjalistów w zakresie ogrodnictwa oraz inżynierów zajmujących się środowiskiem. Nasi ludzie są przygotowani, aby zarządzać zrównoważonym rozwojem – uczymy ich tego na kierunku ekonomia i zarządzanie – mówi Krzysztof Pietrusewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni.

Małgorzata Kępka z Biura Karier ZUT opowiada, że targi pracy to doskonała okazja do spotkania z przedstawicielami pracodawców oraz poznania warunków, które trzeba spełnić, by znaleźć wymarzone zatrudnienie

– Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że tym razem będzie podobnie – dodaje.

Na młodych ludzi poza spotkaniami z przedstawicielami firm czekają warsztaty z ekspertkami rynku pracy, które opowiedzą o możliwościach i drogach rozwoju zawodowego. Studenci będą mogli zapytać m.in., na co zwracać uwagę przy aplikowaniu, a także jak dobrze wypaść podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Harmonogram wydarzenia, lista wystawców i opisy warsztatów można znaleźć na poświęconej Targom Pracy witrynie dostępnej na stronie ZUT. Zapisy na warsztaty odbywają się e-mailowo: targikariera@zut.edu.pl.

– Trzeba się spieszyć, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona – zachęca Mateusz Lipka, rzecznik ZUT.

(as)