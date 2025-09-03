Można już sprawdzić stan konta ubezpieczonego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił klientom informacje o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) za 2024 rok. Można je odczytać na PUE/eZUS.

Informacja o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) przygotowywana jest co roku dla każdej osoby urodzonej po 1948 roku, która kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi i na jej koncie w ZUS-ie została zapisana choćby jedna składka.

W tym roku ZUS przygotował i udostępnił na PUE/eZUS łącznie blisko 24 mln IOSKU za 2024 rok. Z tego 11,3 mln informacji trafiło do osób, które mają profil PUE/eZUS.

- Warto, żeby ubezpieczeni, którzy nie mają swojego elektronicznego konta w ZUS, je założyli - zachęca Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. - Tym bardziej że od 2020 roku Zakład nie wysyła już papierowych informacji o stanie konta. Zrobi to tylko na wniosek klienta.

OSKU przedstawia stan środków po ostatniej rocznej, czerwcowej waloryzacji składek, które ubezpieczony zgromadził na koncie i subkoncie w ZUS-ie do 31 grudnia 2024 roku.

- Aby znaleźć informację o stanie swojego konta emerytalnego, wystarczy zalogować się do PUE/eZUS i wejść w panel „Ubezpieczonego” - tłumaczy Karol Jagielski. - W menu po lewej stronie trzeba wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta”, zaznaczyć 2024 rok, wejść w szczegóły, a następnie w podgląd. Wtedy widoczny będzie plik PDF, który można pobrać lub wydrukować. (K)