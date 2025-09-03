Środa, 03 września 2025 r. 
REKLAMA 23 szczecin
REKLAMA

Można już sprawdzić stan konta ubezpieczonego

Data publikacji: 03 września 2025 r. 09:03
Ostatnia aktualizacja: 03 września 2025 r. 09:03
Można już sprawdzić stan konta ubezpieczonego
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił klientom informacje o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) za 2024 rok. Można je odczytać na PUE/eZUS.

Informacja o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) przygotowywana jest co roku dla każdej osoby urodzonej po 1948 roku, która kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi i na jej koncie w ZUS-ie została zapisana choćby jedna składka.

W tym roku ZUS przygotował i udostępnił na PUE/eZUS łącznie blisko 24 mln IOSKU za 2024 rok. Z tego 11,3 mln informacji trafiło do osób, które mają profil PUE/eZUS.

- Warto, żeby ubezpieczeni, którzy nie mają swojego elektronicznego konta w ZUS, je założyli - zachęca Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. - Tym bardziej że od 2020 roku Zakład nie wysyła już papierowych informacji o stanie konta. Zrobi to tylko na wniosek klienta.

OSKU przedstawia stan środków po ostatniej rocznej, czerwcowej waloryzacji składek, które ubezpieczony zgromadził na koncie i subkoncie w ZUS-ie do 31 grudnia 2024 roku.

- Aby znaleźć informację o stanie swojego konta emerytalnego, wystarczy zalogować się do PUE/eZUS i wejść w panel „Ubezpieczonego” - tłumaczy Karol Jagielski. - W menu po lewej stronie trzeba wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta”, zaznaczyć 2024 rok, wejść w szczegóły, a następnie w podgląd. Wtedy widoczny będzie plik PDF, który można pobrać lub wydrukować. (K)

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

23 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję