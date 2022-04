ZUS przyzna wyższe emerytury

Główny Urząd Statystyczny ogłosił nową tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Na jej podstawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych oblicza wysokość emerytury osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i złożyły wniosek o świadczenie. W ub. roku odnotowano 519 tys. zgonów, czyli o 33 tys. więcej niż w 2020 i o 111 tys. więcej niż w 2019 roku. W rezultacie po raz drugi z rzędu spadło średnie dalsze trwanie życia we wszystkich przedziałach wiekowych.

– Aby obliczyć wysokość świadczenia, należy podzielić kwotę składek zgromadzonych na koncie w ZUS przez przeciętne dalsze trwanie życia – wyjaśnia Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. – W tablicy jest ono wyrażone w miesiącach. Im większy licznik (suma odprowadzonych składek) i mniejszy mianownik (liczba miesięcy dalszego trwania życia) tego matematycznego działania, tym jego wynik, czyli wysokość emerytury, będzie wyższy.

Ostatnia tablica trwania życia to emerytura osoby w wieku 60 lat wyższa o 3,7 proc., a osoby w wieku 65 lat – o 4,1 proc. niż na podstawie poprzedniej. Przykładowo, 60-latka z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2092,51 zł, czyli większą o 74,36 zł. Z kolei 65-latek z kapitałem 500 tys. zł zyska 101,04 zł, bo wysokość jego emerytury wyniesie 2548,42 zł.

– Ważne, że ZUS korzysta z nowej tablicy GUS od 1 kwietnia – dodaje K. Jagielski. – Osoby, które osiągną wiek emerytalny między kwietniem br. a marcem przyszłego roku, nie muszą się spieszyć z przejściem na emeryturę, aby skorzystać z tegorocznej tablicy. Przyznając emeryturę ZUS zawsze sprawdza, czy dla zainteresowanego korzystniejsze jest obliczenie na podstawie tablicy trwania życia, która obowiązuje w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy ukończenia wieku emerytalnego.

Nie wszyscy jednak mogą skorzystać z nowych tablic GUS. Przeliczenie emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach. Na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracuje i odprowadza składki emerytalne, raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia może je sobie doliczyć do świadczenia. Nowa tablica zostanie wykorzystana wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych, a nie wszystkich składek. Jednak co do zasady, nowe tablice nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę.

(Ksz)