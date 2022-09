Pijany kierowca uciekał przed policją ulicami Polic

Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a poźniej zaczął uciekać przed policjantami - najpierw samochodem, a później pieszo. Gdy mundurowi zatrzymali go, okazało się że jest pijany.

Policcy policjanci na ul. Siedleckiej zauważyli kierującego samochodem hyundai getz, któremu sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi nakazali zatrzymanie pojazdu. Mężczyzna zamiast się zatrzymać, przyspieszył i rozpoczął ucieczkę po polickich ulicach. Uciekając przed policjantami wchodził szeroko w zakręty, jechał z nadmierną prędkością i stwarzał niebezpieczne sytuacje na drodze. Gdy policjanci zablokowali jego auto, porzucił je i kontynuował ucieczkę pieszo. Mundurowi po chwili zatrzymali kierowcę, którym okazał się być 36-letni mieszkaniec Trzebieży.

- Od mężczyzny policjanci od razu wyczuli alkohol, dlatego niezwłocznie poddali go badaniu alkomatem. Okazało się, że kierujący ma w wydychanym powietrzu 1,74 promila alkoholu - relacjonuje mł. asp. Anna Kaźmierczak z Komendy Powiatowej Policji w Policach.

Po sprawdzeniu personaliów kierowcy w policyjnych bazach danych okazało się, że ma on orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za niestosowanie się do tego zakazu oraz jazdę pod wpływem alkoholu grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5 oraz wysoka grzywna.

(k)