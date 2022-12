W e-Urzędzie Skarbowym coraz więcej usług

W e-Urzędzie Skarbowym można otrzymać zaświadczenia o dochodach, a także o niezaleganiu w podatkach. W Zachodniopomorskiem za pośrednictwem e-US do końca listopada br. wydano już ok. 3200 e-zaświadczeń. W serwisie e-US udostępniono też pierwszą z usług, składających się na pakiet Konta Komornika. Polega ona na automatyzacji obsługi wniosków komorników sądowych o udostępnienie informacji.

Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogą odbierać zaświadczenia na swoim koncie w serwisie. Warunkiem jest wyrażenie zgody na doręczenie elektroniczne. Można otrzymać zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF); wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU); niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W).

– Zaletą korzystania z usługi jest brak konieczności wizyty w urzędzie skarbowym i skrócony czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia – informuje Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. – Aktualnie 73 proc. zaświadczeń o dochodach i 54 proc. zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach jest wydawanych w serwisie w ciągu kilku minut.

Zaświadczenia wydawane w e-US nie podlegają opłacie skarbowej. Dokument elektroniczny (plik) pobrany z e-US ma taką samą moc prawną jak tradycyjny dokument papierowy.

Osoby, które otrzymają takie zaświadczenie, powinny posługiwać się wyłącznie jego elektroniczną wersją i w takiej formie przekazać go np. do uczelni czy banku. Mogą to zrobić, korzystając z: poczty elektronicznej, nośników danych, dostępnych aplikacji działających w podmiotach, którym przedstawiane jest zaświadczenie.

Pracownicy instytucji wykorzystujących zaświadczenia o dochodzie bądź niezaleganiu w podatkach mogą zweryfikować podpis w zaświadczeniu wydanym w e-US. Służy do tego usługa na platformie PUESC https://puesc.gov.pl/uslugi/zweryfikuj-podpis-elektroniczny.

– Od 7 lipca br. do 30 listopada 2022 r. w Zachodniopomorskiem za pośrednictwem e-US wydano już 3192 e-zaświadczenia – podaje M. Brzoza.

Więcej o zaświadczeniach elektronicznych na stronie: https://www.podatki.gov.pl/zaswiadczenia/pliki-do-pobrania/#instrukcje.

– Ustrukturyzowanie wniosku o udzielenie informacji, wprowadzone zmiany legislacyjne oraz zaawansowana automatyzacja pozwoliły nam na udostępnienie pierwszej e-usługi dla komorników – mówi zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa. – Jeżeli wniosek komornika dotyczy danych zawartych w systemach Krajowej Administracji Skarbowej i nie wymaga dodatkowej analizy, jego obsługa trwa zaledwie kilka minut. Zmieniliśmy również zasady naliczania opłat za udzielenie informacji. W przypadku wniosków, których zakres pozwala na obsługę w pełni automatyczną, opłaty te nie są naliczane.

Obsługa wniosków komorników jest pierwszą usługą e-Urzędu Skarbowego udostępnioną w nowej formie – za pośrednictwem API e-US. Oznacza to, że komornicy sądowi wysyłają ustrukturyzowane wnioski za pomocą systemu, w którym prowadzą postępowania i odbierają odpowiedzi tą samą drogą. Jest to możliwe dzięki komunikacji i wymianie danych między systemami.

Automatyzacja przyjmowania i udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji jest pierwszą z usług, które będą się składały na pakiet Konta Komornika w e-Urzędzie Skarbowym. W przygotowaniu są kolejne usługi dla komorników, które pozwolą na przesyłanie zajęć wierzytelności oraz pozostałej korespondencji w sprawach zajęć.

Projekt e-Urząd Skarbowy jest współfinansowany z Funduszy Europejskich (Program Polska Cyfrowa). Wartość całkowita przedsięwzięcia to niemal 122,8 mln zł, w tym dofinansowanie UE to ok. 103,9 mln zł, a budżet państwa ok. 18,8 mln zł.

