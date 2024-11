„Varsovia” z nagrodą. Największy i najnowocześniejszy ro-pax na Bałtyku

Nagrodę odebrał prezes PŻB Piotr Redmerski (z lewej). Fot. Polferries

Polska Żegluga Bałtycka SA (Polferries) poinformowała, że prom „Varsovia” został uhonorowany tytułem RoPax of the Year 2024. Nagrodę przyznano podczas wydarzenia European Ferry Shipping Summit, gdzie spotykają się eksperci branży żeglugowej z całego świata. W tym roku odbyło się 7 – 8 listopada w Atenach.

– Wyróżnienie zostało przyznane za największy i najnowocześniejszy prom ro-pax na Morzu Bałtyckim – podała PŻB. – Jednostka obsługuje kluczową trasę między Świnoujściem a Ystad pływając w barwach Polferries.

Prom powstał w rodzinnej włoskiej stoczni Cantiere Navale Visentini.

Jednostka, zgodnie z planem, weszła do portu w Świnoujściu 22 lipca br. i od tego momentu trwały przygotowania do pierwszego rejsu. Do floty Polferries dołączyła 27 lipca i weszła w rozkład o godz. 12.30 wyjściem do szwedzkiego Ystad.

„Varsovia” to największy prom z najdłuższą linią ładunkową, jaki kiedykolwiek operował we flocie Polferries, a także pierwszy zupełnie nowy od ponad 20 lat.

Ma długość 216,2 m, szerokość – 28,2 m. Długość linii ładunkowej wynosi 3775 m, zanurzenie – 6,7 m, a nośność – 9386 ton. Może nią płynąć maksymalnie 976 pasażerów oraz 60 członków załogi. W kabinach pasażerskich jest 920 miejsc noclegowych. Na pokładzie znajduje się 230 kabin, strefa gastronomiczna z barem i restauracją, sklep oraz przestrzeń rozrywkowa dla pasażerów.

Z okazji przyznania nagrody dla „Varsovii”, PŻB zaprasza do wspólnego świętowania i skorzystania ze specjalnej oferty dostępnej na stronie armatora.

Dodajmy, że zgodnie z umową, „Varsoviia” została wyczarterowana przez PŻB na 10 lat, z opcją zakupu promu po sześciu latach eksploatacji. ©℗

Elżbieta KUBOWSKA