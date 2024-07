„Varsovia” już w Świnoujściu. Od soboty będzie obsługiwać linię promową do Ystad

Polska Żegluga Bałtycka SA, której promy pływają pod marką Polferries, w sierpniu 2022 roku podpisała umowę na 10-letni czarter nowej jednostki (z opcją zakupu). Została zbudowana we włoskiej stoczni Cantiere Navale Visentini. Statek będzie najnowszym spośród wszystkich operujących na linii Świnoujście – Ystad. Ma on 216 m długości i 28 m szerokości.

„Varsovia”, nowy prom Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, w poniedziałek (22 lipca) późnym wieczorem dotarł do Świnoujścia. Statek zacumował na stanowisku nr 1 terminalu promowego, a we wtorek rano przeniósł się na drugi brzeg Świny, w rejon Portu Jachtowego. W sobotę (27 lipca) oficjalnie dołączy do floty PŻB i rozpocznie kursowanie na linii Świnoujście – Ystad.

Komentarze

4 kropki 2024-07-23 18:26:21 Promy są budowane w Gdańsku, pierwszy jest już zwodowany!

Bartosz 2024-07-23 17:41:47 Poprzedni minister Grubarczyk powinien za to siedzieć i to przez długie lata. PŻB przelało na konto PiSowskiej stoczni, powolanej przez Grubarczyka z PiSowskim zarządem ok 14 mln złotych. Zarząd stoczni przehulał całość kasy, zespawał "stępkę" i utracił płynność finansową ogłaszając upadłość. Wszystko ludzie Grubarczyka.

@.....⁹ 2024-07-23 17:26:11 Dlaczego nie wybudowano promów w Szczecinie bo się POprostu nie da .Ktoś kto ma wiedzę na temat budowy statkow o tym wie. Przepracowalem w naszej stoczni 39 lat i cos na ten temat mogę POwiedziec. W tak zdewastowanej i zdemolowanej rozkradzionej stoczni jaka zostawil tyfusek to można budować kajaki i to się tam teraz robi .Wspolczuje Panu Morawieckiemu ze mial takich doradców którzy wsadzili go na konia kładąc stepke.To przedziewziecie juz na starcie było skazane na klęskę. Dobrze ze wybudowano

@VIP 2024-07-23 16:45:10 końcu goapodarka morska jest przestawiona z głowy na nogi - goapodarka będzie przestawiona z głowy na nogi, jak w końcu otworzą ulicę Ku Morzu i przestaną ściemniać. Bo nie każdy ciemny, jak piszący VIP.

PO zaorało stocznię 2024-07-23 16:27:21 i to jest ciekawe po jej zlikwidowaniu za czasów PO nic się nie działo oprócz sprzedaży na złom linii produkcyjnych i pozyskaniu inwestora w postaci biedronki.I to nie jest im wypominane , drudzy próbowali to odbudować a wyszło to im może w 30% a mają to wypominane przez cały czas

..... 2024-07-23 14:48:28 Skandal, pis obiecywał ze promy beda budowane w Polsce, w Szczecinie ! i co stoczni nie ma, promów nie ma a stępką na złomie, a ciemny lud to kupił !