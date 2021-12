Trzecia z rzędu podwyżka stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podniosła w środę stopy procentowe. Główna stopa referencyjna wzrosła o 50 punktów bazowych do poziomu 1,75 proc. Jest to poziom najwyższy od 2015 roku ale warto pamiętać, że inflacja w listopadzie wzrosła do poziomu najwyższego... od grudnia 2000 roku (wtedy 8,5 proc.).

Wcześniej Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w listopadzie 2021 roku inflacja wyniosła 7,7 proc. Tak rekordowo wysoki odczyt nie pozostawił wątpliwości co kierunku decyzji RPP. Zdaniem ekonomistów kolejnymi podwyżkami stóp RPP próbuje dogonić i "zdusić" rekordowo wysoką inflację. Choć oczywiście to nie jedyne narzędzia jakimi dysponuje. Zdaniem profesora Witolda Orłowskiego obecne podwyżki są "mocno spóźnione".

Z wysokimi poziomami inflacji borykają się też inne rozwinięte gospodarki europejskie, próbujące wyjść z kryzysu wywołanego w głównej mierze przez pandemię koronawirusa.

Wyższe stopy procentowe, najmocniej uderzą w spłacających kredyty. Tym bardziej, że w 2022 roku możliwe są kolejne podwyżki. Zdaniem ekonomistów banku Pekao "w przyszłym roku RPP dołoży jeszcze 125 punktów bazowych". Jeśli przewidywania się sprawdzą to właśnie jesteśmy w połowie cyklu podwyżek.

Przy tak wysokiej inflacji małym pocieszeniem może być fakt, iż banki z czasem będą musiały podnieść oprocentowanie lokat. Nie ma jednak co liczyć, iż będzie ono wyższe niż rozpędzona inflacja.

Decyzja RPP osłabiła złotówkę. O godzinie 18:30 za euro płaciliśmy 4,62 złotego, za franka szwajcarskiego 4,42 złotego, zaś za dolara amerykańskiego 4,07.

Oprócz głównej stawki (referencyjnej), w górę w tej samej skali poszły także pozostałe stopy:

stopa referencyjna 1,75 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 2,25 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 1,25 proc. w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 1,80 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 1,85 proc. w skali rocznej.

"Uchwała RPP wchodzi w życie 9 grudnia 2021 roku" - czytamy w komunikacie NBP.

(mj)