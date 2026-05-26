Stocznia Szczecińska „Wulkan” wkracza na wojenną ścieżkę

Umowe? podpisuje prezes Stoczni Szczecin´skiej Wulkan Radosław Kowalczyk.

PGZ Stocznia Wojenna z Gdyni podpisała ze Stocznią Szczecińską „Wulkan” umowę na wykonanie części dziobowej okrętu, budowanego dla Marynarki Wojennej RP w ramach programu „Ratownik”.

Blok wybudowany w Szczecinie będzie miał 26 metrów długości, a jego waga wyniesie ponad tysiąc ton. Po wybudowaniu konstrukcja zostanie na pontonie przetransportowana do Trójmiasta.

Umowę na budowę okrętu podpisano w grudniu 2024 roku. W ramach programu „Ratownik” powstanie nowa jednostka, której zadaniem będzie zabezpieczenie działań okrętów podwodnych, ochrona obiektów infrastruktury krytycznej oraz wspieranie działań NATO na Bałtyku.

- Od dwóch lat Stocznia Szczecińska „Wulkan” pnie się do góry. Wspólnie z sektorem prywatnym realizujemy na terenie stoczni duże i bardzo ciekawe projekty. Stocznia jest solidnym partnerem, mamy odpowiednie certyfikaty i dzięki temu możemy dziś brać udział w programach, które są istotne dla bezpieczeństwa państwa – powiedział Radosław Kowalczyk, prezes Stoczni Szczecińskiej „Wulkan”.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Obrony Narodowej, nowy okręt ratowniczy wejdzie w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3 Flotylli Okrętów. Jego portem macierzystym będzie port wojenny w Gdyni.

- Polska Grupa Zbrojeniowa nie tylko chce zamawiać w Szczecinie elementy okrętów, ale chcemy pójść dalej tak, aby za kilka lat stocznia „Wulkan” mogła budować w pełni wyposażone okręty – mówił Marcin Ryngwelski, prezes PGZ Stoczni Wojennej.

Okręt budowany wspólnymi siłami stoczniowców z Gdyni i Szczecina może wkrótce stać się ciekawym produktem eksportowym. Zainteresowanie zakupem takiej jednostki wyraziła już marynarka wojenna jednego z państw bałtyckich. ©℗

Tekst i fot. Wojciech SOBECKI

