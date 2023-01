Modernizacja stoczni „Gryfia” – dla nowego doku. Wkrótce ruszą prace budowlane

Na 9 stycznia br. firma Eco-Inwest, pełniąca w imieniu Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA rolę inżyniera kontraktu „Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie”, wyznaczyła wykonawcy datę rozpoczęcia robót. Wykonawcą tej największej w ostatnich dekadach inwestycji w „Gryfii” została wyłoniona w drodze postępowania przetargowego Korporacja Budowlana Doraco, znana z realizacji dużych projektów, m.in. w szczecińskim porcie czy mieście (stadion Pogoni Szczecin ).

Podpisana 16 grudnia 2022 r. przez prezesów Krzysztofa Zarembę i Amarendra Roya w imieniu MSR „Gryfia” SA umowa z Korporacją Budowlaną Doraco zakłada między innymi powstanie głębi dokowej o głębokości 17 metrów oraz dalb kotwiących dok. Na przedłużeniu nabrzeża Gdańskiego, wykonany zostanie pomost technologiczny o długości 60 metrów z torami dla żurawia do obsługi doku i tymczasowym miejscem odstawczym dla demontowanych fragmentów kadłuba i urządzeń statku, jak np. zestawów sterowych, śruby czy wału śrubowego. Dzięki temu uzyska się wydłużenie nabrzeża cumowniczego dla statków cumujących przy nabrzeżu Gdańskim. W ramach robót budowlanych w części lądowej, w rejonie nabrzeży Gdyńskiego i Gdańskiego, powstanie zaplecze doku z drogami dojazdowymi. Inwestycja obejmie także przebudowę nabrzeża Gdyńskiego na długości ok. 300 m, stanowiącego jednocześnie drogę komunikacyjną do doku nr 8.

Pierwsze prace budowlane powinny się rozpocząć jeszcze w tym miesiącu i zakończyć po 18 miesiącach, kiedy to nowy dok będzie gotowy do przeprowadzenia prób na głębi dokowej.

– Można śmiało powiedzieć, że wprowadzenie do eksploatacji doku nr 8 otworzy nowy rozdział w 70-letniej historii stoczni „Gryfia” – mówi Artur Trzeciakowski, dyrektor naczelny Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA. – Nowy dok pozwoli nam na prowadzenie remontów dużych jednostek wchodzących na Bałtyk będących dotychczas poza zasięgiem „Gryfii”. Dok nr 8, który powstaje w Stoczni Szczecińskiej „Wulkan”, będzie miał 235 metrów długości całkowitej i 47 metrów szerokości konstrukcyjnej, co pozwoli na dokowanie jednostek o długości ok. 230 m, szerokości do 36 m i masie dokowej do 24 tys. ton. Dla porównania – niedawno zmodernizowany, obecnie nasz największy stoczniowy dok nr 5 pozwala na dokowanie statków o długości ok. 215 m, szerokości 34 m i masie dokowej 16 600 ton. Cieszymy się, że po wielu miesiącach przygotowań, uzyskiwaniu zgód i pozwoleń, ciężkiej, niewdzięcznej bo niewidocznej dla otoczenia pracy udało się wyłonić generalnego wykonawcę prac budowlanych i przechodzimy do etapu ich fizycznej realizacji. Jesteśmy przekonani, iż tak uznany wykonawca jak firma Doraco dotrzyma terminu realizacji inwestycji i w połowie przyszłego roku przy nabrzeżach stoczni „Gryfia” zostanie zacumowany nowy dok.



(ek)