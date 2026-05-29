Setny rejs promu „Jantar Unity”

Należący do floty POLSCA Baltic Ferries prom „Jantar Unity” ukończył swój setny rejs na trasie Świnoujście – Trelleborg.

W tym czasie prom przewiózł ponad 30 000 jednostek ładunkowych (ciężarówek i naczep), co stanowi bardzo dobry wynik operacyjny w pierwszych miesiącach pracy. Jak podkreśla armator, zakładane cele przewozowe są utrzymywane na stabilnym i przewidywalnym poziomie, co jest kluczowe dla całego łańcucha logistycznego między Polską a Skandynawią.

– Setny rejs „Jantar Unity” to ważny moment podsumowania dotychczasowej pracy jednostki. Prom od początku pokazuje wysoką efektywność operacyjną, stabilność i bardzo dobrą adaptację do warunków Bałtyku. Co istotne, spełniamy założone cele przewozowe, a wyniki potwierdzają, że decyzja o jego wdrożeniu była słuszna – mówi Paweł Pluto-Prądzyński, członek zarządu POLSCA Baltic Ferries.

„Jantar Unity” rozpoczął regularne rejsy na trasie Świnoujście – Trelleborg w styczniu. Już na starcie jednostka trafiła na intensywną zimę na Bałtyku oraz żeglugę w lodzie, co stanowiło „chrzest bojowy” dla nowego promu.

„Jantar Unity” dobrze radził sobie w żegludze lodowej. Napęd azymutalny, zaprojektowany z myślą o pracy w trudnych warunkach zimowych, zwiększał manewrowość i stabilność jednostki.

- W całym okresie eksploatacji jednostka nie odnotowała przestojów wynikających z awarii technicznych. To istotny element oceny jej niezawodności, szczególnie w kontekście intensywnej pracy w regularnym ruchu promowym – podkreśla Paweł Pluto-Prądzyński.

Obecnie armator przygotowuje się do dalszej optymalizacji siatki połączeń. Pod koniec roku do eksploatacji wejdzie „Bursztyn Unity”.

Od lipca „Jantar” zostanie najprawdopodobniej przeniesiony na trasę do Ystad, co pozwoli na lepsze dopasowanie potencjału floty do rosnącego zapotrzebowania przewozowego.

Zapowiadane zmiany wpisują się w strategię rozwoju połączeń promowych na Bałtyku, w której kluczowe znaczenie mają niezawodność oraz elastyczność operacyjna floty.

WS

