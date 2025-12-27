Sobota, 27 grudnia 2025 r. 
Sztorm zakłóca powroty ze świąt. Odwołano promy do Polski

W Szwecji sztorm Johannes, mający w Górach Skandynawskich siłę orkanu, zakłóca w sobotę powroty ze świąt Bożego Narodzenia. W północnej i środkowej części kraju odwołano pociągi oraz promy, w tym do Polski.

Według szwedzkiego instytutu meteorologicznego SMHI, wiatr w porywach osiąga miejscami w Górach Skandynawskich prędkość 41 metrów na sekundę. Dodatkowo w wielu miejscach sytuację pogarszają opady śniegu.

Szwedzki Urząd ds. Transportu zaapelował do kierowców o wstrzymanie się z wyjazdami, niektóre lokalne drogi są nieprzejezdne, a także zamknięto most w Sundsvall.

Państwowe koleje SJ odwołały pociągi między kurortami narciarskimi a Sztokholmem. Z powodu złych warunków pogodowych w portach pozostały promy na wyspę Gotlandia, a także z Nynaeshamn pod Sztokholmem do Gdańska. W związku z poświątecznymi powrotami wiele rejsów miało pełne obłożenie.

Na północy Szwecji ponad 15 tys. gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. (PAP)

