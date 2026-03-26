Polscy armatorzy promowi łączą siły. POLSCA Baltic Ferries rusza 30 marca

Marka POLSCA pojawiła się już na burcie nowego promu Jantar Unity. Fot. archiwum

Trzy polskie przedsiębiorstwa żeglugowe postanowiły zakończyć rywalizację na trasach do Skandynawii i stworzyć wspólną markę. Od 30 marca 2026 roku Polferries, Unity Line i Euroafrica prowadzić będą sprzedaż biletów pod szyldem POLSCA Baltic Ferries. To największa konsolidacja w historii polskiej żeglugi promowej.

Rynek promowy na Morzu Bałtyckim od lat zdominowany jest przez kilku dużych graczy ze Skandynawii i krajów nadbałtyckich. Polscy armatorzy, działając osobno z flotami liczącymi po kilka jednostek, mieli ograniczone możliwości konkurowania z operatorami dysponującymi znacznie większym kapitałem i zapleczem logistycznym. Powołanie spółki POLSCA S.A. i uruchomienie wspólnej marki POLSCA Baltic Ferries ma tę sytuację zmienić.

Jeden bilet, jedna marka

Od 30 marca sprzedaż dla wszystkich kategorii klientów — cargo, pasażerów indywidualnych, partnerów biznesowych i agentów — prowadzona będzie w jednym, zintegrowanym systemie rezerwacji. Oznacza to koniec odrębnych portali i ofert trzech armatorów, którzy dotychczas funkcjonowali jako konkurenci, choć niekiedy obsługiwali te same trasy w zbliżonych godzinach.

Połączona flota obejmie 11 promów ro-pax realizujących regularne kursy między Polską a Szwecją. W ofercie znajdą się połączenia ze Świnoujścia do Ystad i Trelleborga oraz z Gdańska do Nynäshamn. Spółka zapowiada ponadto uruchomienie nowego kierunku Gdańsk-Karlshamn, które planowane jest na pierwszą połowę 2026 roku.

Jednym z głównych argumentów przytaczanych przez twórców nowej struktury jest eliminacja zjawiska, które w żargonie branżowym określa się jako kanibalizację własnych tras.

- Łącząc obszary sprzedaży, operacji oraz zarządzania flotą, ograniczamy koszty i jednocześnie eliminujemy zjawisko wzajemnej konkurencji na tych samych trasach - mówi Paweł Pluto-Prądzyński, dyrektor Unity Line oddział Polska. - Dotychczas zdarzało się, że promy różnych polskich operatorów wypływały na tej samej linii w bardzo krótkich odstępach czasu. W okresach wysokiego popytu było to uzasadnione, jednak przy niższym obłożeniu prowadziło do nieefektywnego wykorzystania floty. Dzięki współpracy możemy optymalnie zarządzać ruchem – jeden statek obsługuje zapotrzebowanie rynku, a pozostałe jednostki mogą być kierowane na inne linie, gdzie generują dodatkowe przychody.

Zniknie bariera rozwoju

Piotr Redmerski, prezes zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. - operującej pod marką Polferries - wskazuje, że rozproszenie floty między trzech odrębnych operatorów było istotną barierą rozwoju.

- Floty poszczególnych armatorów liczą dziś po kilka jednostek, co w realiach europejskiego rynku promowego znacząco ogranicza możliwości rozwoju. Połączony potencjał kilkunastu statków otwiera przed nami realną perspektywę ekspansji na nowe rynki oraz uruchamiania kolejnych połączeń — podkreśla Redmerski. - Połączenie silnych kapitałowo partnerów, przy wsparciu Skarbu Państwa, oznacza także większą stabilność finansową, większą zdolność inwestycyjną oraz wzrost zaufania partnerów biznesowych i instytucji finansowych. To fundament dalszego rozwoju polskiej żeglugi promowej na Bałtyku

Konsolidacja ma przynieść wymierne skutki zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Pasażerowie zyskają dostęp do szerszego rozkładu rejsów w jednym miejscu, a spółka zapowiada rozbudowę programu lojalnościowego. Dla przewoźników i operatorów logistycznych korzystających z połączeń cargo priorytetem ma być uproszczenie procedur i większa przewidywalność operacyjna. Partnerzy biznesowi i agenci podróży mają otrzymać ujednolicony model współpracy, eliminujący konieczność utrzymywania odrębnych relacji handlowych z trzema różnymi podmiotami.

