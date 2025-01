Rostock kontra Świnoujście – komentarz ZMPSiŚ po artykule w Ostsee Zeitung

Terminal promowy został przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. W świnoujskim porcie ma też powstać głębokowodny terminal kontenerowy. O tych inwestycjach wspomina Ostsee Zeitung. Fot. ZMPSiŚ

Rostock kontra Świnoujście: Jak bardzo plany Polski szkodzą największemu portowi Meklemburgii-Pomorza Przedniego? – brzmi tytuł artykułu w niemieckim dzienniku Ostsee Zeitung z 22 stycznia br. Z publikacji wynika, że Centralny Związek Niemieckich Operatorów Portowych zarzuca stronie polskiej nieprzestrzeganie norm dotyczących ochrony środowiska, a przedstawiciele portu w Rostocku stwierdzili, że inwestycje w Polsce miały być realizowane ze względu na niższe standardy w tym zakresie. Skomentował to Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

– Normy obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczą nas tak samo, jak i innych – te regulacje są identyczne wobec wszystkich krajów UE – podkreśla ZMPSiŚ.

Jedna z insynuacji w artykule dotyczy tematu budowy Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w Świnoujściu.

– Informujemy, że w tej sprawie odbyła się procedura konsultacji transgranicznych – komentuje ZMPSiŚ. – W tym procesie strona niemiecka otrzymała, przeanalizowała i przyjęła nasze rozwiązania, ostatecznie nie wnosząc do nich zastrzeżeń. Podczas spotkania społecznego w listopadzie 2024 r. z mieszkańcami sąsiadującej ze Świnoujściem gminy Heringsdorf do tego procesu odniósł się Heiko Mirass, reprezentujący władze Landu Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Publicznie pytany przez niemieckie organizacje ekologiczne, potwierdził, że konsultacje odbyły się prawidłowo, na odpowiednim poziomie merytorycznym, strona niemiecka została do nich właściwie włączona i bez uwag przyjęła dokumenty środowiskowe.

W dzienniku Ostsee Zeitung pojawiła się m.in. opinia przedstawicieli przedsiębiorców działających w Rostocku: „Nie mamy nic przeciwko uczciwej konkurencji, ale jeśli w Polsce obowiązują inne standardy niż tutaj, na przykład w zakresie ochrony środowiska, to jest to problem”.

– Przepisy unijne obowiązują nas tak samo, a regulacje wewnętrzne nie mogą łamać unijnego prawa – powtarza ZMPSiŚ. – Można w tej sytuacji odnieść wrażenie, że rozwój portów w Szczecinie i Świnoujściu, rozbudowa o niezbędny w tym celu terminal kontenerowy, a także wspomniana w Ostsee Zeitung inwestycja w przystosowanie terminalu promowego do obsługi transportu intermodalnego – razem tworzą realną konkurencję dla naszych sąsiadów. Potwierdza to rosnące znaczenie naszych portów, wzrost ich pozycji konkurencyjnej na Bałtyku oraz właściwy kierunek rozwoju.

(ek)