Przyjdź na targi i pracuj u najlepszych

Już w czwartek, 7 kwietna, po długiej przerwie spowodowanej pandemią, odbędą się Targi Pracy organizowane przez Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego. Kto zastanawia się, jaką obrać ścieżkę kariery, jest bezrobotny i szuka etatu albo chce się przebranżowić koniecznie musi odwiedzić hotel Novotel, tu bowiem w godz. 10-16 będzie czekać na niego kilkudziesięciu wystawców z ponad półtora tysiącem ofert zatrudnienia. Na dodatek, to nie pośrednicy, lecz sprawdzone firmy, które można znaleźć w Katalogu Dobrych Pracodawców Pomorza Zachodniego.

„Tu chcesz pracować!” – tak brzmi hasło przewodnie lokalnego wydarzenia. Zresztą jego celem jest nie tylko umożliwienie - w jednym miejscu - znalezienia najlepszej oferty, ale to również wyjątkowa okazja, by porozmawiać z właścicielami firmy i bezpośrednio aplikować na wybrane stanowisko.

Kilkudziesięciu pracodawców na targach

- Radzimy przyszykować sobie kilkanaście egzemplarzy CV, pomyśleć o dobrej prezentacji, wszak - wzorem lat ubiegłych - na targach można będzie skorzystać ze ścieżki szybkiej rekrutacji. Stworzyliśmy specjalne strefy na spokojną rozmowę kwalifikacyjną - zachęca Anna Kornacka, prezeska Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, który jest organizatorem wydarzenia. - Na bezrobotnych i tych, którzy myślą o zmianie pracy będzie czekało kilkudziesięciu pracodawców. Niektórzy potrzebują nawet kilkudziesięciu pracowników. Na dodatek dostępne będą różnorodne oferty: zarówno dla tych, którzy szukają pracy fizycznej, ale również dla specjalistów. Rynek pracy się zmienia, stąd również wysp ofert dla pracowników biurowo-administracyjnych.

Targi to także okazja do znalezienia pracy dla studentów, część przedsiębiorców ma w swojej ofercie sporo płatnych praktyk i staży dla osób, które są chętne przyuczyć się do danego zawodu.

Lokalnych przedsiębiorców od samego początku istnienia Targów Pracy można znaleźć w Katalogu Dobrych Pracodawców Pomorza Zachodniego.

- Wydawnictwo towarzyszy nam od pierwszej edycji targów. Można tu zapoznać się z profilami firm, które zaprezentują się w czwartek w Novotelu. W tym roku jest to szczególnie ważne, szczególnie w kontekście Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Nabrała ona zupełnie innego wymiaru, zarówno w obliczu pandemii, jak i kryzysu humanitarnego wywołanego przez agresję Rosji na Ukrainę - wyjaśnia Anna Kornacka. - Zweryfikowaliśmy firmy, które chciały uczestniczyć w targach, wielu odmówiliśmy, bo stawiamy tylko na rzetelnych i uczciwych pracodawców.

„Tu chcesz pracować"

Imprezie targowej - podobnie jak w latach minionych - towarzyszą wydarzenia związane z szeroko pojętym rynkiem pracy. Dziś to głównie webinary z ciekawymi ludźmi, szkolenia, warsztaty.

Powierzchnia targów to całe pierwsze piętro hotelu Novotel - łącznie z salami i korytarzami.

Jak zapewniają organizatorzy swoje stoiska otworzą tu lokalni przedsiębiorcy, ale także oddziały ogólnopolskich i międzynarodowych konsorcjów. Prezentacje firm, które będą obecne na targach oraz ich oferty można znaleźć także w internecie na stronie https://targipracodawcow.pl/

- Cieszymy się, że możemy powrócić po długiej przerwie do sprawdzonej formuły targów w tradycyjnej, a nie wirtualnej odsłonie - stwierdza Anna Kornacka. - Poprzednie imprezy udowodniły, że to idealna forma, zarówno dla pracodawców, którzy informowali nas po targach, że pozyskali wielu pracowników, jak i dla tych, którzy poszukują etatów, staży czy praktyk.

Warto więc odwiedzić Targi Pracy pod hasłem „Tu chcesz pracować", które odbędą się w czwartek 7 kwietnia w godz. 10-16 w hotelu Novotel przy ul. 3 Maja 31 w Szczecinie. Wstęp jest bezpłatny.

Targi Pracy organizowane przez Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego patronatem objął „Kurier Szczeciński".

(kel)