Wskaż zwycięzcę! Nagroda Publiczności dla najlepszych

Trwa SMS-owe głosowanie, w którym nasi Czytelnicy zdecydują, komu z tegorocznych finalistów już 48. edycji konkursu „Cały Szczecin w kwiatch” należy się ich specjalna Nagroda Publiczności. Można wybierać jak zawsze spośród ogrodów przydomowych, terenów zielonych, balkonów i działek. Wręczymy ją już niedługo, bo za mniej niż dwa tygodnie, podczas finałowej gali w ostatnią niedzielę września. Wtedy też poznamy wszystkich laureatów każdej kategorii zielonej rywalizacji.

Na naszej stronie internetowej – w zakładce: Cały Szczecin w kwiatach 2022 – publikujemy pełną listę 20 finalistów konkursu wraz ze zdjęciami ich ogrodów, balkonów, działek i innych form zagospodarowania terenu zielonego. Każdemu – imiennie – został przypisany odpowiedni kod. SMS należy wysłać pod numer 7148, wpisując hasło: kurier.kwiaty.x. Oczywiście, za x wstawiając liczbę przypisaną do wybranego kandydata.

Zachęcamy do udziału w głosowaniu. Na Państwa SMS-y (koszt:1,23 zł z VAT) będziemy oczekiwali do 24 września, do godz. 23.59.

Nagrodą publiczności będzie przede wszystkim uznanie, ale również pobyt w ośrodku Uzdrowiska Połczyn Polskiej Grupy Uzdrowisk (zaproszenie dwuosobowe). A dla uczestników głosowania mamy upominki w postaci kalendarzy ściennych na rok 2023. Trafią one do losowo wybranych osób, które zdecydują się wysłać choćby jednego SMS-a.

Przypominamy, że nagroda ma charakter dodatkowej i pozostaje bez wpływu na werdykt konkursowego jury.

Zapraszamy do głosowania! ©℗

(M)

