Projekt: od stycznia płaca minimalna 4666 zł brutto, minimalna stawka godzinowa 30,50 zł brutto

Płaca minimalna od 1 stycznia 2025 r. ma wzrosnąć do 4666 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa do 30,50 - wynika z najnowszej wersji projektu rozporządzenia. Oznacza to wzrost o 366 zł brutto w stosunku do kwoty, która obowiązuje od 1 lipca 2024 r., i o 2.4 zł, jeśli chodzi o stawkę godzinową .

Projekt rozporządzenia opublikowano w czwartek na stronie Rządowego Centrum Legislacji jako skierowany do podpisu premiera.

"W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2025 r. na forum Rady Dialogu Społecznego. Wobec powyższego, zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy, Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do 15 września br. – przy czym nie mogą być one niższe od wysokości zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji" - wyjaśniono. RDS do negocjacji zaproponowano: 4626 zł brutto jako minimalne wynagrodzenie za pracę i 30,20 zł brutto minimalnej stawki godzinowej.

"Dzięki wzrostowi minimalnego wynagrodzenia za pracę zostanie zachowana siła nabywcza dochodów pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenia" - przekazano w projekcie rozporządzenia.

Planowana na 2025 r. przez rząd podwyżka płacy minimalnej i stawki godzinowej oznacza koszt dla małych i średnich firm rzędu 11,8 mld zł, a dla dużych firm 3,15 mld zł - wynika z oceny skutków regulacji projektu rozporządzenia.

Według ekspertów wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie na wysokość preferencyjnych składek ZUS, tzw. mały ZUS. "W przypadku ZUS preferencyjnego, podstawa składek (bez składki zdrowotnej) to 30 proc. wynagrodzenia minimalnego. Obecnie podstawa ta wynosi 1290 zł, a składki 408,16 zł. Od stycznia 2025 r. podstawa składki wzrośnie do kwoty 1399,80 zł, a składki (bez składki zdrowotnej) wyniosą 442,90 zł, a więc o 34,74 zł więcej niż obecnie" - zauważył główny doradca podatkowy inFakt Piotr Juszczyk.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę została ustalona w oparciu o warunki określone w art. 5 ustawy, czyli zwiększenie ostatecznej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 2024 r. (obowiązującej od dnia 1 lipca) o prognozowany, w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (105 proc.) oraz zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego (1,0334) z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym (111,4 proc.) a prognozowanym (107,8 proc.) wzrostem cen w 2023 r.

1 stycznia 2024 r. płaca minimalna wzrosła do 4242 zł, a stawka godzinowa do 27,70, natomiast w lipcu 2024 r. wzrosła do 4300 zł brutto, a stawka godzinowa do 28,10 zł.

