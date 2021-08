Zamiast leżeć w łóżku, pracują u innego pracodawcy

Wracamy do kontroli sprzed pandemii - zapowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych i coraz częściej przeprowadza weryfikację zwolnień lekarskich. To, czy pracownik rzeczywiście jest chory i czy prawidłowo wykorzystuje czas na wyzdrowienie, leży nie tylko w interesie narodowego ubezpieczyciela, ale również zatrudniających pracowników przedsiębiorców, którzy mogą mieć wątpliwości co do celowości wydawanych zwolnień lekarskich i absencji chorobowej swoich pracowników. Czasem mocno nadużywanych, głównie z powodu… pracy u innego pracodawcy.

Malujesz altankę na działce w trakcie zwolnienia lekarskiego, przeprowadzasz remont w mieszkaniu, a może wybrałeś się do rodziny na wieś, zamiast leżeć w łóżku zgodnie z zaleceniem lekarza? Możesz spodziewać się weryfikacji zwolnienia.

Tylko w I kwartale 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontrolował w całej Polsce 80 tysięcy osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Ich wynikiem jest 3,7 tys. wydanych decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 3 mln 582,6 tys. złotych.

W naszym regionie przez trzy

...