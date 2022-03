Pracodawcy komentują: Wzrost gospodarczy napędzany przez konsumpcję i inwestycje

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w IV kwartale 2021 roku PKB wzrósł o 7,3% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

Aleksandra Turbaczewska, KordianT, ekspertka ZPPZ ds. rynku pracy: Jak wskazują prognozy, to mogą być ostatnie dobre odczyty z polskiej gospodarki jakie zanotujemy w tym roku. Polski Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 7,3% r/r w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Zaledwie w ciągu jednego kwartału wzrost wyniósł 1,7%. Tym, co napędza wzrost gospodarczy, są przede wszystkim inwestycje (+11,7%), a także konsumpcja (+7,9%). Negatywny wpływ na PKB ma natomiast handel zagraniczny. Nieustający popyt, generowanie zapasów oraz ceny na rynkach światowych to jedne z powodów sytuacji, kiedy import przewyższa eksport o 3,2 pkt. proc.

Łukasz Żak, Żak Legal Support Office, ekspert ZPPZ ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw: Największe wartości generuje przemysł (13,3%). Zarówno wzrost wynagrodzeń, jak i ceny transportu spowodowały wyraźnie wyższy wzrost w tej branży (13,7%). Wartość dodana w branżach gastronomia oraz zakwaterowanie wzrosła o 9,2% r/r, jednak biorąc pod uwagę ubiegłoroczne spadki o 72,5% r/r powodowane nałożonymi ograniczeniami możemy zauważyć, że nie podniosły się one jeszcze po stratach związanych z pandemią. Biorąc pod uwagę obecne wydarzenia, czyli wojnę za naszą wschodnią granicą trudno prognozować kierunek dalszego rozwoju gospodarczego.