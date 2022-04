Pracodawcy komentują: Spadek bezrobocia

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: Wstępne szacunki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wskazują, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,4%, a więc mniej niż w lutym (5,5%).

Ksenia Malinowska, Worldpeople Polska, członkini ZPPZ: Wbrew prognozom marcowe bezrobocie rejestrowane nie wzrosło - wręcz przeciwnie, spadło do poziomu 5,4%. To zaskakujący spadek zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w ubiegłym miesiącu do Polski przybyło ponad 2 miliony Ukraińców, spośród których połowa to kobiety. Powiatowe urzędy pracy zarejestrowały jedynie około 12 tysięcy osób narodowości ukraińskiej. Jest to niewielki ułamek liczby osób, które przekroczyły naszą granicę oraz tych, które otrzymały numer PESEL.

Wojciech Jurek, Personel Partner, członek ZPPZ: Sytuacja ta może być spowodowana faktem, że wiele osób przybyłych do Polski z Ukrainy ma wypracowaną sieć kontaktów w Polsce, dzięki którym poszukują zatrudnienia. Również wsparcie przedsiębiorców, którzy chętnie zatrudniają obcokrajowców, nie pozostaje bez znaczenia. Wiele osób jednak nie ma pełnej świadomości odnośnie możliwości pomocy, jakie mogą zaoferować urzędy pracy, których oferty pracy do tej pory omijane przez bezrobotnych Polaków będą atrakcyjne dla uchodźców z Ukrainy.