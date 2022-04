Pracodawcy komentują: Skutki wojny odczuwalne w przemyśle

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: Marcowy wskaźnik PMI dla przemysłu spadł z 54,7 pkt do 52,7 pkt. To pierwszy od kilkunastu miesięcy spadek tego wskaźnika.

Szymon Różański, Wodociągi Zachodniopomorskie, członek ZPPZ: Sytuacja ta była do przewidzenia, gdyż w marcu wszystkie składowe indeksu PMI pogorszyły się. To drugi odczyt danych przeprowadzony po badaniach koniunktury GUS, który wskazuje na widoczne konsekwencje wojny. Mimo tego, że przemysł zwalnia, nie oznacza to całkowitego zatrzymania – wiele zależy od tego jak długo będzie trwała wojna w Ukrainie oraz jak długo odczuwalne będą napięcia w handlu zagranicznym.

Aleksandra Turbaczewska, KordianT, ekspertka ZPPZ ds. rynku pracy: Po ponad rocznych wzrostach przerwana została dobra passa. Pojawiają się trudności w zdobyciu surowców i półproduktów potrzebnych do produkcji, spadają zamówienia oraz tempo produkcji i zatrudnienie. Widoczne są także problemy zarówno ze wzrostem cen nośników energii, jak i stali, która stanowi dużą część naszego importu z Rosji oraz Ukrainy. Większość menedżerów logistyki w obecnej sytuacji decyduje się na ponowne gromadzenie zapasów.