Pracodawcy komentują: Najwyższa inflacja od ponad 10 lat

?

2021-08-19 09:29:03

Wazne ze jest kasa od pracujacych dla ciagnacych socjal- musi byc codziennie na paczke viceroyow,harnasia,małpke, nowe tipsy, yorka ,itd. PRZECIEZ TEGO NIKT NIE SPRAWDZA NA CO WYDAWANE SA WASZE PIENIADZE Z PODATKU VAT,PIT CZY CIT ! NIE NA DROGI ,NIE NA ELEKTROWNIE ATOMOWE CZY PANELE SLONECZNE, NIEEE, TYLKO DLA NIEROBOW I PATUSOW ALBO BOGACZY CO SOBIE ODKLADAJA NA EMERYTURE, A WY BIEDAKI DO ROBOTY ZA NAJNIZSZA KRAJOWA BO NAM SIE CHCE PIC I PALIC ,JUZ MIGIEM !!!