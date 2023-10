Pracodawcy komentują. Bezrobocie bez zmian i spowolnienie w gospodarce

Od lewej Wojciech Jurek i Mirosław Szawerdo. Fot. ZPPZ

ZPPZ: informacji podanych przez GUS - bezrobocie wyniosło 5% i od ponad trzech miesięcy się nie zmienia.



Wojciech Jurek, Prezes zarządu Personel Partner Sp. z o.o., Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

W sierpniu stopa bezrobocia wyniosła 5%, co oznacza, że jej poziom się nie zmienił od ponad trzech miesięcy. Warto także zaznaczyć, że jest to cały czas wyjątkowo niska wartość. Spowolnienie gospodarcze jest wyraźnie zauważalne, jednak nie widać szans i oznak zwiększenia poziomu bezrobocia. Jedynie z racji tego, że zmniejszy się popyt na pracowników sezonowych (dotyczy to głównie branż hotelowej i gastronomicznej), koniec roku może przynieść wzrost poziomu bezrobocia w Polsce.



Mirosław Szawerdo, Prezes zarządu Andalia Sp z o.o., Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego



Przedsiębiorcy ani nie zwalniają, ani nie rekrutują nowych pracowników. Fakt ten oznacza, że rotacja na rynku pracy nie ma odzwierciedlenia w danych urzędów pracy, a wynika głównie z decyzji osób pracujących. W sierpniu br. wciąż mieliśmy niewiele ponad 780 tys. bezrobotnych zarejestrowanych, z czego więcej niż 300 tys. to osoby długotrwale bezrobotne. Przy obecnej koniunkturze oraz tak wysyconym rynku pracy, można uznać, że większość tych osób nie ma znacznych możliwości i szans na znalezienie pracy. Proces aktywizacji w przypadku długiego i bezskutecznego okresu poszukiwania zatrudnienia jest bardzo trudny i długotrwały.