Port w Świnoujściu zyska nowy tor podejściowy

Na zdjęciu od lewej: wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, dyrektor CUPT Joanna Lech, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz oraz minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Fot. MI

Podpisano pre-umowę dofinansowania zadania pod nazwą: „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do portu zewnętrznego w Świnoujściu”. Umowa została zawarta 25 lipca br. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, który będzie odpowiadał za realizację zadania. Całkowita wartość przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem wynosi 7,33 mld zł, z czego około 2,8 mld zł pokryją środki unijne.

– Obecnie funkcjonujący tor podejściowy do portu w Świnoujściu jest głęboki na 14,5 m, a jego część przebiega poza polskimi obszarami morskimi – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. – Podpisana umowa umożliwi budowę nowego toru podejściowego, głębokiego na 17 m, a więc umożliwiającego przyjmowanie największych kontenerowców, jakie są w stanie wpłynąć na Bałtyk. Głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu ma pełnić funkcję hubu, będącego w stanie obsługiwać te jednostki.

Przedsięwzięcie będzie polegało na utworzeniu na istniejącym akwenie żeglugowym toru wodnego o głębokości 17 i szerokości 500 m, obejmującego odcinek o długości ok. 70 km. Trasa nowego toru będzie w całości przebiegać na polskich obszarach morskich.

– Budowa silnej i suwerennej Polski wymaga wizji, determinacji i konsekwencji w działaniu – podkreślił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. – Nasz rząd przez ostatnie lata wzmacniał bezpieczeństwo Polski i rozwijał ją w sposób zrównoważony. Będziemy to robić także w przyszłości z wykorzystaniem środków budżetowych oraz polskiej części funduszy unijnych. Nasze plany wybiegają daleko w przyszłość. Pracujemy na rzecz obecnych i przyszłych pokoleń.



Program wieloletni pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023 – 2029” został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów 19 maja 2023 r. Jego realizacja zapewni odpowiednią infrastrukturę dostępową dla głębokowodnych terminali w porcie w Świnoujściu. Program składa się z trzech powiązanych ze sobą zadań inwestycyjnych: przeprowadzenia prac dla umożliwienia transportu wodnego do portu zewnętrznego w Świnoujściu (i tego dotyczy podpisana umowa), budowy falochronu dla nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu oraz zakupu pogłębiarki dla utrzymania torów podejściowych do Świnoujścia i toru wodnego Świnoujście – Szczecin.

Całkowita wartość programu wynosi 10,26 mld zł. Ogólna kwota środków z budżetu państwa w całym okresie jego realizacji wyniesie 7,46 mld zł.

Budowa samego nowego toru podejściowego do świnoujskiego portu ma być dofinansowana ze środków unijnych – z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021 – 2027 (FEnIKS).

