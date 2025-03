Ponad 28 tysięcy wniosków o rentę wdowią

Do tej pory wdowy i wdowcy mogli pobierać jedno świadczenie. Wyższe lub wybrane z dwóch dostępnych opcji: rentę rodzinną lub własne świadczenie, jak np. emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy czy emerytura rolnicza. W tym roku będą mogli wybrać, czy otrzymywać pełną rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia lub odwrotnie. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Już 28,5 tys. wniosków o rentę wdowią złożono w naszym województwie. Do tej pory szczeciński oddział ZUS przyjął ich blisko 17,8 tys., koszalińska placówka natomiast 10,7 tys.

– Na złożenie wniosku jest jeszcze czas, ale nie warto odkładać tego na ostatnią chwilę – przypoma Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. – Świadczenie będzie przyznane od miesiąca, w którym wpłynie wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r.

Renta wdowia to nie jest nowe świadczenie. To możliwość łączenia przez wdowę lub wdowca wypłaty renty rodzinnej z innym świadczeniem (np. własną emeryturą). Jednak bycie wdową lub wdowcem i prawo do dwóch świadczeń nie wystarczą, aby otrzymać rentę wdowią. Należy łącznie spełnić następujące warunki: mieć co najmniej 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej, nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna). Dodatkowo nie można być obecnie w związku małżeńskim.

Wdowa lub wdowiec ma prawo do zbiegu świadczeń z rentą rodzinną wyłącznie po ostatnim małżonku. Wypłata tych świadczeń wygasa z dniem, który poprzedza zawarcie nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną.

Wdowa i wdowiec będą mogli wybrać, czy chcą otrzymywać 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia lub odwrotnie. Warto zaznaczyć, że od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie będzie zwiększone z 15 do 25 proc. Taki wybór będą miały także osoby uprawnione do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty szkoleniowej.

Wysokość połączonych świadczeń nie może przekraczać trzykrotności kwoty najniższej emerytury. Do limitu wliczane są również świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki, przyznawane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. W przypadku, gdy suma świadczeń w zbiegu będzie wyższa od trzykrotności najniższej emerytury, świadczenie będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia.

(K)