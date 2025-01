„Renta wdowia”. Sprawdź czy masz uprawnienia

Od początku stycznia 2025 r. można składać wnioski o „rentę wdowią”. Natomiast prawo do świadczenia ZUS przyzna od miesiąca, w którym wpłynie wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 roku. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Od początku stycznia 2025 r. można ubiegać się o tzw. rentę wdowią, czyli połączenie wypłaty renty rodzinnej z innym świadczeniem (np. własną emeryturą). Na stronie ZUS jest ankieta, która pomoże sprawdzić, czy wdowa lub wdowiec ma uprawnienia do połączonych świadczeń.

Bycie wdową lub wdowcem i prawo do dwóch świadczeń nie wystarczą, aby otrzymać „rentę wdowią”. Należy łącznie spełnić określone warunki. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań, by ustalić, czy będzie można pobierać łączone świadczenia: własną emeryturę/rentę i rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Ankieta jest na www.zus.pl: https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/ankieta-renta-wdowia

Ile wyniesie renta wdowia?

Do tej pory wdowy i wdowcy mogli pobierać jedno świadczenie. Wyższe lub wybrane z dwóch dostępnych opcji: rentę rodzinną lub własne świadczenie, jak np. emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy czy emerytura rolnicza. W tym roku będą mogli wybrać, czy otrzymywać pełną rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia lub odwrotnie.

– Natomiast od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie będzie zwiększone z 15 do 25 proc. – informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. – Ten wybór będą mieli też uprawnieni do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty szkoleniowej.

Wysokość sumy świadczeń w zbiegu nie może przekraczać trzykrotności najniższej emerytury, czyli obecnie 5342,88 zł (3 x 1780,96 zł). Do limitu wliczane są również świadczenia z instytucji zagranicznych i inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki, przyznawane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. W przypadku, gdy suma świadczeń w zbiegu będzie wyższa od trzykrotności najniższej emerytury, świadczenie będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia.

Kiedy można złożyć wniosek

Od 1 stycznia 2025 r. można składać wnioski o „rentę wdowią”. Natomiast prawo do świadczenia ZUS przyzna od miesiąca, w którym wpłynie wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 roku. Osoby, które mają prawo do renty rodzinnej i do własnego świadczenia, nie muszą dołączać żadnych dokumentów do wniosku o połączenie świadczeń z rentą rodzinną. Jeśli chcą złożyć elektroniczny wniosek o „rentę wdowią”, a nie mają konta na PUE/eZUS, pracownik pomoże je założyć.

