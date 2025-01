Duże zainteresowanie rentą wdowią. Do ZUS wpłynęło ponad 155 tys. wniosków

Od 1 stycznia do ZUS wypłynęło ponad 155 tys. wniosków o rentę wdowią, najwięcej w formie papierowej – ponad 115 tys. W tej sprawie placówki Zakładu odwiedziło w ostatnim czasie ponad 154 tys. klientów, a infolinia ZUS obsłużyła 11 tys. połączeń.

Od 1 stycznia 2025 r. można składać wnioski o rentę wdowią. ZUS podkreśla, że nie trzeba się z tym spieszyć, bo w przypadku wniosków złożonych od stycznia do końca lipca tego roku świadczenie i tak zostanie przyznane od 1 lipca br.

Wnioski o rentę wdowią można złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu PUE/eZUS, w tradycyjnej formie papierowej w dowolnej placówce ZUS albo przesłać pocztą.

Według danych ZUS do tej pory wpłynęło ponad 155 tys. wniosków o rentę wdowią. Najwięcej z nich – ponad 115 tys. (74 proc.) zostało złożonych podczas wizyt klientów w placówkach Zakładu. Niespełna 10 tys. (6,5 proc.) wniosków wpłynęło elektronicznie przez portal PUE/eZUS. Z kolei za pośrednictwem poczty ZUS otrzymał 30 tys. wniosków.

ZUS zwraca uwagę, że styczeń jest miesiącem, w którym klienci najczęściej odwiedzają jego placówki. W ostatnich dniach wielu z nich zgłosiło się z wnioskami o doliczenie stażu pracy i w sprawie świadczenia wspierającego – od tego roku zmieniają się punkty procentowe, więc kolejna grupa klientów składa wnioski.

W sprawie renty wdowiej do 16 stycznia placówki ZUS odwiedziło ponad 154 tys. klientów, z których większość złożyła wniosek o to uprawnienie.

Zakład zapewnia, że jeśli dana osoba zdecyduje się złożyć wniosek o rentę wdowią elektronicznie, a nie ma jeszcze konta na portalu PUE/eZUS, pracownik pomoże jej takie konto założyć. Wystarczy skontaktować się z ZUS. Nie trzeba tego robić osobiście. Można skorzystać na przykład z e-wizyty lub zadzwonić na infolinię, która od 2 stycznia obsłużyła 11 tys. połączeń.

W sprawie renty wdowiej do ZUS wpłynęło ponad 2 tys. e-maili.

Na stronie internetowej Zakładu dostępna jest specjalna ankieta do sprawdzenia uprawnień do łączenia świadczeń z rentą rodzinną. Dotychczas skorzystało z niej 332 tys. osób. Dodatkowo na stronie internetowej ZUS zamieścił też kalkulator do wyliczenia szacunkowej kwoty połączonych świadczeń. Z kalkulatora skorzystało ponad 326 tys. klientów.

Osoby, które nie mają internetu, mogą zadzwonić na infolinię ZUS i skorzystać z automatycznej ankiety do sprawdzenia warunków do renty wdowiej na telefon. Do tej pory zrobiło to 23 tys. osób.

Najczęściej zadawane pytania o rentą wdowią wraz odpowiedziami opublikowano na stronie internetowej – https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/renta-wdowia-pytania-i-odpowiedzi.

Bycie wdową czy wdowcem nie wystarczy do uzyskania prawa do renty wdowiej. Uprawnienie będzie przyznawane na wniosek po spełnieniu określonych warunków. Trzeba mieć ukończony powszechny wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).

Wdowy i wdowcy mogą wybrać, czy chcą otrzymywać całą rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia, czy odwrotnie. Od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie zostanie zwiększone do 25 proc.

Taki wybór mają również osoby, którym przysługuje prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty szkoleniowej.

Wdowie lub wdowcowi przysługuje prawo do zbiegu świadczeń z rentą rodzinną wyłącznie po ostatnim małżonku. Prawo do wypłaty świadczeń w przypadku zbiegu z rentą rodzinną wygasa z dniem poprzedzającym zawarcie nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną.

Wysokość sumy świadczeń ustalonych w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności kwoty najniższej emerytury (1780,96 zł), czyli łącznie 5342,88 zł. Do tego limitu wliczane są także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. Jeśli suma świadczeń w zbiegu przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia.

