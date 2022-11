Pochwała przedsiębiorczości, sztuki - i wewnętrznego dziecka

W Operze na Zamku w Szczecinie zachodniopomorscy przedsiębiorcy spotkali się z wybitnymi projektantami i architektami podczas Konferencji Design. Wydarzenie, na które wpłynęło ponad 700 zgłoszeń, zorganizował marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

- To wszystko, co usłyszymy, jest bodźcem, aby odważyć się brać swoje życie w swoje ręce i zrobić ten pierwszy krok we własną dobrą stronę - mówił popularny prezenter Oliwer Janiak podczas inauguracji wydarzenia. - Nie jesteśmy na Pomorzu Zachodnim przypadkowo. Tu włodarze doskonale wiedzą, jak kreować rzeczywistość.

O. Geblewicz stwierdził, że w naszym regionie zachodzi olbrzymia zmiana - jeszcze kilkanaście lat temu kojarzył się z wysokim bezrobociem, z PGR-ami, złą sytuacją gospodarczą. Według marszałka teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Pomorze Zachodnie jest doceniane na przykład jako lider w branży odnawialnych źródeł energii.

- Zaczynamy być jednym z liderów OZE w całej Unii Europejskiej - dodawał O. Geblewicz. - Fantastycznie rozwija się u nas e-commerce, a więc technologie sprzedażowe, które dominują we współczesnym świecie. Coraz silniej rozwijają się przemysły kreatywne. Dzięki zmysłowi przedsiębiorczości, zdolnościom gospodarczym w połączeniu z talentem, jakim jest design, kreacja, szeroko pojęta sztuka, możemy przebijać sufity w gospodarce.

O. Geblewicz przypomniał, że w tym roku Pomorze Zachodnie zdobyło Europejską Nagrodę Przedsiębiorczości przyznawaną przez Europejski Komitet Regionów.

Jedną z gwiazd imprezy, które miała zainspirować zachodniopomorskich ludzi biznesu, była projektantka Katarzyna Konieczko, która przygotowuje kostiumy między innymi dla Lady Gagi, Madonny, Dody, Nergala, Justyny Steczkowskiej. Współpracuje z prestiżowymi pismami, między innymi z "Vogue".

Gdy O. Janiak zapytał ją, jakie ma rady dla przedsiębiorców zajmujących się działalnością z pogranicza sztuki i biznesu, odpowiedziała tak:

- Nie bać się romansów z popkulturą. Nie bać się dziecięcych pomysłów. Jeśli nasz pomysł na biznes wynika z naszego marzenia z dzieciństwa, to pamiętajcie o wewnętrznym dziecku. Bądź tą jedną nogą w piaskownicy. Nie bać się, że zabawa w social mediach jest czymś infantylnym. Kolejna rada: napisałeś maila i nie odpisano ci. Nic się nie stało. Coś się mogło wydarzyć, ktoś był w podróży. Piszesz dalej. Ważne jest to przekonanie, że robi się coś fantastycznego.

K. Konieczko została mentorką dla szczecińskiej firmy Wasted Couture, która tworzy niekonwencjonalne, ręcznie wykonane ubrania i akcesoria utrzymane w konwencji postapokaliptycznej.

Inni gościem konferencji był prof. Carlo Ratti - słynny architekt, inżynier i aktywista. współzałożyciel międzynarodowego biura projektowania i innowacji Carlo Ratti Associati oraz dyrektor Senseable City Lab w Massachusetts Institute of Technology (MIT), gdzie bada zagadnienia dotyczące przyszłości miast i komunikacji. Prace prof. Rattiego były wystawiane na Biennale w Wenecji, w Design Museum Barcelona, Science Museum w Londynie, MAXXI w Rzymie oraz MoMA w Nowym Jorku. Trzy jego projekty – Cyfrowy Pawilon Wodny, Koło Kopenhaskie i Scribit – zostały umieszczone przez magazyn „Time” na liście „Najlepszych wynalazków roku”. Z kolei przez magazyn „Wired” on sam został okrzyknięty jedną z „50 osób, które zmienią świat”.

Do Szczecina przyjechali także znani i wielokrotnie nagradzani polscy projektanci mody - Gosia Baczyńska i Robert Kupisz. Ich kolekcje były prezentowane na światowych wybiegach, a kreacje noszone przez gwiazdy na czerwonych dywanach.

W ramach konferencji działała strefa networkingowa, w której będzie okazja porozmawiać z prelegentami i innymi znakomitymi gośćmi, nawiązać nowe kontakty biznesowe, zaplanować wspólne projekty.

Konferencja Design to jedno z wydarzeń programu mentorskiego dla mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, którzy chcą założyć i rozwinąć działalność na Pomorzu Zachodnim. Obok designu zaplanowano takie obszary działań jak: nowoczesne technologie, w tym zielona energia, zarządzanie i marketing.



Mentoring realizowany jest jedną z inicjatyw cyklu „Pomorze Zachodnie Innowacyjne/Kreatywne/Nowoczesne” w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje - etap II” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.14 "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym".©℗

(as)