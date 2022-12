Pierwsza dostawa propanu. Terminal gazowy w Policach rozpoczyna działalność

Pierwszy statek z ładunkiem propanu z USA przypłynął w czwartek (22 grudnia) do nowego terminalu gazowego w polickim porcie. Zapoczątkował w ten sposób dostawy surowców dla Polimerów Police – największej od lat polskiej inwestycji chemicznej. Propan jest kluczowym surowcem dla produkcji propylenu w tej nowej fabryce Grupy Azoty, a pierwsza dostawa oznacza, że spółka weszła w kolejny etap inwestycji polegający na rozpoczęciu prób i testów funkcjonalnych instalacji znajdujących się na terenie terminalu gazowego. To także okazja do przetestowania infrastruktury logistycznej portu.

Gazowiec „Guadalupe Explorer” spodziewany był w Policach dzień wcześniej, jednak warunki pogodowe – gęsta mgła – zatrzymały go na redzie portu Świnoujście, gdzie w południe 21 grudnia utknął na kotwicowisku. Dopiero po północy pojawiło się okienko pogodowe umożliwiające bezpieczne płynięcie do portu przeznaczenia. Urząd Morski w Szczecinie wydał specjalne pozwolenie jednostce na nocne przejście w asyście holownika i dwóch pilotów. Warunkiem była widoczność na odległość jednej mili morskiej. I tak, ok. godz. 6 rano w czwartek gazowiec przybił do nabrzeża nowego terminalu przeładunkowo-magazynowego.

Nowy jest także statek „Guadalupe Explorer”, o czym już informowaliśmy (jako pierwsi). Został zbudowany w tym roku w południowokoreańskiej stoczni. Ma blisko 180 m długości i 29 m szerokości, a nośność ok. 29 tys. ton. Pod koniec października br. opuścił Ulsan w Korei Południowej, a 1 bm. z amerykańskiego Port Neches wyruszył w kierunku Europy, transportując 22 tys. ton propanu. Gaz trafi do jednego z nowych zbiorników terminalu będącego częścią Polimerów Police.

Przedsięwzięcie Grupy Azoty obejmuje zespół instalacji do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacje do wytwarzania polipropylenu (do 437 tys. ton rocznie). Ten ostatni wykorzystuje się m.in. w przemyśle opakowaniowym, samochodowym, farmaceutycznym czy artykułów gospodarstwa domowego. Terminal przeładunkowo-magazynowy zapewnia m.in. możliwość pozyskiwania drogą morską niezbędnych do produkcji surowców – propanu i etylenu. W terminalu są trzy zbiorniki: dwa na propan i jeden na etylen. Fabryka ma być gotowa do produkcji w przyszłym roku.

Z okazji zawinięcia pierwszego gazowca Grupa Azoty i jej spółka Grupa Azoty Polyolefins zorganizowały w czwartek w pobliżu nowego terminalu uroczystość, podczas której m.in. podsumowano projekt Polimery Police.

– Weszliśmy w finalną fazę realizacji inwestycji, a przeładowanie propanu do nowego stokażu to symboliczny finisz trzyletniego procesu budowy – powiedział Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty. ©℗

Elżbieta KUBOWSKA