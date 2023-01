Odtwarzają głębię pod „trójką”

W Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Szczecinie kontynuowane są prace modernizacyjne. Zgodnie z zapowiedziami, rozpoczęło się podczyszczanie głębi dokowej, aby można było remontować jednostki mające większe zanurzenie. To miejsce, w którym stał dok nr 3. W środę (11 stycznia) przeholowano go do nabrzeża Gdyńskiego, co ciekawe, razem z remontowanym na nim statkiem szkolno-badawczym „Nawigator XXI”.

– Prace podczyszczeniowe potrwają około dwóch tygodni – poinformował Amarendra Roy, członek zarządu MSR „Gryfia”.

Wcześniej podobne prace wykonano pod dokami nr 5 i nr 7. Niedługo rozpocznie się też budowa głębi dokowej pod nowy dok nr 8.

Modernizacja stoczniowej infrastruktury następuje po latach zaniedbań.

Jak powiedział Artur Trzeciakowski, dyrektor naczelny „Gryfii”, starsi pracownicy stoczni nie pamiętają, kiedy ostatni raz robiono taki porządek z głębiami dokowymi.

Odtworzenie głębi pod dokiem nr 3 pozwoli na dokowanie statków o większym zanurzeniu niż obecnie, m.in. obsługujących platformy wiertnicze.

– Szykuje nam się duży ciekawy kontrakt, prawdopodobnie w lutym, marcu – mówił dyrektor Trzeciakowski.

Głębia ma mieć 11 metrów. Pracują nad tym jednostki PRCiP. Z Gdańska przypłynęła pogłębiarka „Świdrak” oraz szalandy (statki do przewożenia urobku).

Inwestycja prowadzona jest ze środków własnych MSR „Gryfia”.

(ek)