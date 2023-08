Odradza się przemysł okrętowy. Postępuje budowa polskich promów

Budowa pierwszej jednostki promowej ro-pax jest zaawansowana technicznie w ponad 58 proc. Fot. MI

W ramach programu „Batory” powstają promy dla Polskiej Żeglugi Morskiej i Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Budowa pierwszej jednostki promowej ro-pax jest zaawansowana technicznie w ponad 58 proc. i wyprzedza harmonogram. Zadanie realizuje Gdańska Stocznia Remontowa SA.

– Postęp w budowie polskich jednostek pływających jest symbolem odradzającego się przemysłu stoczniowego, a co za tym idzie: realizacji naszej wizji budowy silnego kraju o silnych fundamentach przemysłowych – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. – Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia polska branża promowa i stoczniowa uzyskuje silną i ugruntowaną pozycję rynkową.

Budowa promów typu ro-pax dla polskich armatorów jest jednym z filarów projektu „Batory”. Te nowoczesne i ekologiczne jednostki będą dostosowane zarówno do oczekiwań rynku, wymagań konkurencji, jak i do nowych, coraz bardziej restrykcyjnych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej oraz Unii Europejskiej. Promy będą napędzane czterema silnikami typu dual-fuel ze wspomaganiem bateryjnym, zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG) oraz paliwem typu diesel używanym do inicjacji zapłonu. Zamiast konwencjonalnych śrub napędowych każdy prom będzie wyposażony w dwa pędniki azymutalne na rufie oraz dwa stery strumieniowe na dziobie, co usprawni manewrowanie w portach. Napęd LNG, który będzie zastosowany na nowych promach, ograniczy emisję dwutlenku węgla o około jedną czwartą w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań na podobnych jednostkach.

Projekt budowy pierwszego promu ro-pax o numerze budowy NB101 jest zaawansowany technicznie w ponad 58 proc., co wyprzedza harmonogram o ok. 3 proc. W pierwszym etapie sukcesywnie powstaje kadłub jednostki z sześciu gotowych już bloków (części), zbudowanych zarówno w stoczni, jak i przez polskich poddostawców. Obecnie kadłub zawiera już zamontowane elementy napędu i systemy zasilania promu.

Jednostka budowana jest w ramach kontraktu podpisanego 26 listopada 2021 r., zgodnie z którym Gdańska Stocznia Remontowa SA wybuduje trzy statki dla spółki Polskie Promy, której udziałowcami są Skarb Państwa oraz Polska Żegluga Morska.

Przypomnijmy, że program „Batory” jest częścią projektu strategicznego „Nowoczesne produkty przemysłu okrętowego”, który z kolei zawarty jest w części „reindustrializacja” Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Ma na celu stymulowanie rozwoju technologii, projektowania i budowy polskich jednostek pływających i konstrukcji morskich, przesunięcie sektora stoczniowego w kierunku produkcji innowacyjnych produktów i wyspecjalizowanych jednostek o wysokiej wartości dodanej.

(ek)