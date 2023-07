Awantury przy przeprawie w Świnoujściu. Co się dzieje z promami?

Na zamieszanie i brak sprawnej przeprawy promowej poskarżyli się nam Czytelnicy, którzy do Świnoujścia przyjechali dziś rano pociągiem.

– Prom o 6.20 miał odpłynąć spod dworca w kierunku Świnoujścia. Nie było go. Promy miały kursować regularnie, a tymczasem wiszący przy przeprawie rozkład jest nieaktualny – opowiada pan Adam. – Pracownicy służby technicznej powiedzieli ludziom, że nic nie wiedzą, że może jest po prostu za mała obsługa. Tworzą się kolejki, są awantury. Ja przyjechałem do Świnoujścia wypocząć, nigdzie mi się nie spieszy i mogę trochę poczekać, ale razem ze mną stoją tu ludzie, którzy się denerwują, że nie zdążą do pracy.

Fot. Czytelnik