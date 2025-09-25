Odra, Bałtyk – wizja przyszłości. Rejs z okazji Światowego Dnia Morza [GALERIA]

Od wielu lat pod koniec września Zachodniopomorski Oddział Regionalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w Szczecinie zaprasza przedstawicieli branży morskiej do udziału w rejsie po szczecińskich wodach. W ten sposób obchodzi Światowy Dzień Morza. W tym roku święto przypada 25 września. XV rejs KIGM odbył się dwa dni wcześniej. Na pokładzie „Odry Queen” spotkali się m.in. szefowie najważniejszych firm i instytucji morskich działających w Szczecinie.

Hasło przyświecające rejsowi KIGM brzmiało: „Odra, Bałtyk – wizja przyszłości”. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Morza odbywają się natomiast pod hasłem przewodnim: „Nasz ocean – nasz obowiązek – nasza Szansa”. Motyw ten zwraca uwagę na ogromne znaczenie oceanów – nie tylko jako źródła życia, ale przede wszystkim jako kluczowego elementu globalnego ekosystemu, mającego wpływ na klimat, bioróżnorodność oraz jakość życia na Ziemi.

Na początku półtoragodzinnego rejsu Cezary Sylwestrzak, przewodniczący Rady zachodniopomorskiego oddziału KIGM, przeczytał przesłanie sekretarza generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) Arsenia Domingueza.

– Oceany podtrzymują życie na Ziemi, jakie znamy – podkreślił A. Dominguez. – Pozwalają nam oddychać i regulować klimat. Dostarczają żywność na nasze stoły, łączą ludzi na różnych kontynentach i stanowią globalne niebieskie szlaki dla statków transportujących 80 proc. światowego handlu. Niestety, nasze oceany są zagrożone – zanieczyszczone plastikiem, dotknięte rosnącą temperaturą, zakwaszeniem i przełowieniem. Nasze oceany z trudem radzą sobie z presją wywieraną przez człowieka. Spadek jakości ich wód nie jest przypadkowy – jest konsekwencją naszej działalności. Ale to oznacza również, że mamy moc, aby to zmienić. Naszym obowiązkiem jest wspólne działanie: ograniczenie zanieczyszczeń, ochrona życia morskiego i wdrażanie zrównoważonych praktyk. Ochrona i odbudowa oceanów to nie tylko obowiązek – to szansa na zdrowszą planetę, silniejsze gospodarki i bezpieczniejszą przyszłość dla kolejnych pokoleń.

Uczestnicy rejsu „Odrą Queen” płynęli przy nabrzeżach spółki Finomar, Stoczni Szczecińskiej „Wulkan”, Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” i szczecińskiego portu. Przedstawiciele firm i instytucji przedsiębiorstw mówili o ich bieżącej działalności oraz o prowadzonych i planowanych inwestycjach.

Tematy poruszane podczas rejsu to zamówienia realizowane przez firmy stoczniowe i offshorowe, ogłoszenie przetargu na budowę mostu Kłodnego, który zmieni układ komunikacyjny w Szczecinie, wizja rozwoju szczecińskiego portu, współpraca firm Unity Line, Euroafrica i Polferries pod wspólną marką PolSca Baltic Ferries oraz plany inwestycyjne Urzędu Morskiego w Szczecinie. Mówili o tym m.in. Arkadiusz Świech z Finomaru, wiceprezydent Szczecina Michał Przepiera, dyrektor naczelny PŻM Dariusz Doskocz oraz dyrektor UMS Wojciech Zdanowicz. Jak zauważył Cezary Sylwestrzak, portowe inwestycje sprawiły, że przybywa nowych rodzajów ładunków.

W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób. ©℗

Fot. Piotr SIKORA