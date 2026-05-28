Nowy terminal przeładunkowy w szczecińskim porcie

Nowy terminal przeładunkowy Fot. Silekol

W miejscu dawnego terminala zbożowego Andreas firma Silekol uruchomiła nowoczesny terminal przeładunkowy Silekol Terminal Nord (STN). Zdolność przeładunkowa terminala wynosi ponad milion ton. Inwestycja powstała w ciągu 15 miesięcy, a jej koszt to 120 mln zł.

REKLAMA

Pojemność całego kompleksu magazynowego wynosi 37 000 ton. Składają się na nią: hala magazynowa o pojemności 25 000 ton, boksy magazynowe na 8 000 ton, silosy na ziarno, mogące pomieścić 4 000 ton oraz trzy zbiorniki na towary płynne o łącznej objętości 12 000 ton.

STN posiada do dyspozycji dwa nabrzeża o łącznej długości ponad 330 metrów.

– Modernizacja terminalu w Porcie Szczecin pokazuje, że jest potencjał i biznesowe uzasadnienie w rozbudowie infrastruktury morskiej, zwłaszcza w tak dynamicznej rzeczywistości geopolitycznej. Każda nowa inwestycja w logistykę morską to iskra do rozwoju wielu innych gałęzi gospodarki, w tym wypadku zarówno dla przemysłu, jak i rolnictwa – powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Należąca do międzynarodowej grupy Pfleiderer, mająca siedzibę w Kędzierzynie-Koźlu firma Silekol jest producentem żywic klejowych, utwardzaczy, systemów klejących oraz żywic impregnacyjnych, stosowanych w przemyśle drzewnym.

Najważniejszym surowcem do produkcji jest metanol. Wcześniej był on sprowadzany zza naszej wschodniej granicy. Po wybuchu wojny w Ukrainie sytuacja się zmieniła i obecnie trzeba metanol sprowadzać drogą morską. Właśnie dlatego firma zdecydowała się na inwestycję w Szczecinie, skąd możliwy jest sprawny transport towarów nie tylko drogą morską, ale także koleją i transportem samochodowym. ©℗

(WS)

REKLAMA