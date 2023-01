Nowoczesne holowniki ze Szczecinem na burcie przypłyną z Wietnamu

REKLAMA

Jarl Bischek 2023-01-18 14:59:26 Wietnamczycy to dopiero mają głowy i zdolności. Nie to co Polacy!

DUMNY ŻEGLUGOWIEC 2023-01-18 10:01:28 Brawo FAIRPLAY , i tak Szczecin jest "hubem" armatorów - wyprzedzając Gdynie/Gdańsk - Mamy Grupę PŻM/UNITY LINE , ESL/HASS, UNIBALTIC, FAIRPLAY, GRUPA OKTAN ENERGY,, BALTRAMP SHIPPING(no i dodajmy PŻB z Kołobrzegu) tak trzymać - wielka "8" - GRATULACJE , proszę tylko nie mieszać "polityki" do rozwoju tych firm.

FIGO 2023-01-18 07:53:21 Pierwszy PIS-owski Prezes , gdyby nawet się otworzył na byłych fachowców , to i tak lipa : 1. nie mógłby być Prezesem , bo przyszliby ( wrócili ) lepsi na jego miejsce, 2. Musiałby wyrzucić z terenu stoczni podmioty gospodarcze , które za PO już kapitałowo i administracyjnie" zapuściły korzenie" , 3. wielu fachowców już nie żyło , przeszli w stan spoczynku lub mieli bardziej intratne interesy , 4. do szkoły zawodowej nie dałoby się zebrać uczniów,, 5. wiele innych czynników ! Teraz to wiemy !

FIGO 2023-01-18 07:39:58 Jacyna jako funkcjonariusz PIS , ma pilnować płatności podwyższonych dzierżaw i ewentualnie " wyprosić " jakieś zlecenie dla zalążka PIS-owskiej Stoczni (która raczej się nie rozwinie ) od obecnych dzierżawców na terenie Stoczni . Za PO mówiło się ile to nowych firm powstanie na terenie po stoczniowym . No , ale platfusy nie znali się na gospodarce morskiej ( zresztą na żadnej ! ) . "Pokroili " , sprzedali i zaorali na złom ! Wielkie suwnice, dźwigi nie zarabiają , bo przeważnie stoją !

FIGO 2023-01-18 02:41:24 W d...e mam trollowanie. Jakby Ci koledzy, ale niestety durnie wywrócili życie do góry nogami , to byś rozumiał życie . Komunistą byłem od urodzenia. To komuna pozwoliła mi przeżyć , zdobyć wykształcenie. Wiem, że komuna z ruin powojennych podniosła ten kraj . Co jednak tak naprawdę zrobiła komuna z tym krajem pod butem ZSRR dowiaduję się grubo po okrągłym stole . Kim był " Bolek " , Geremek, Mazowiecki ? Zrobili Polaków wydymanych bez mydła .Teraz kiedy wiemy jak było , to SLD,PSL ,PO won za

qciekaw jestem ... 2023-01-18 01:03:59 Jacyna Witt ekspertka PIS od przemysłu stoczniowego od_PO_wie; - PO_co nam stocznia w Szczecinie jak mamy stocznie w "Dojczland"!

ciekaw jestem ... 2023-01-17 19:48:00 A co na to Jacyna Witt ekspertka PIS od przemysłu stoczniowego ??

FIGO 2023-01-17 19:12:01 Czerwone mendy wykończyły PORTA HOLDING , bo komunista Antosiewicz w rękaw Jacusia beczał , że państwowa Stocznia zamienia się w prywatną Grupy Kapitałowej. Bydlaki uwalili najlepszą w Europie i szóstą w świecie ( na tamten czas ) ! Głupi Balcerowicz był zagrożeniem dla Stoczni , bo kurs dolara i cena stali brane były z czapki . Czego się spodziewać po komunistach . Donek dorżnął resztki , bo komuniści Stocznię Nowa doprowadzili na skraj upadłości . Liberały i komuchy precz od gospodarki !

@FIGO 2023-01-17 14:05:06 Jak ci naPISali prawdę o twoich idolach politycznych , to wyzywasz od BYDŁA ?? Sam jesteś bydlakiem Trollującym miernoto Tfu !!

póki co.. 2023-01-17 13:44:53 Holowniki z Wietnamu ? No fakt tak PiSiorlandzki Przemysł Stoczniowy dziś wygląda.. po 7 latach rządów i obiecanek/cacanek :)

Hol 2023-01-17 13:38:19 Port zamówił holownik strażacki w Trójmieście, a niemiecka firma w Wietnamie

cz.z 2023-01-17 13:31:59 a to nie jo-jo miał wybudowac te holowniki?

haha 2023-01-17 13:28:17 Czemu pisowska Stocznia Szczecińska ich nie wybudowała? Czyżby umieli stawiać tylko stępki?

póki co 2023-01-17 13:07:07 Holowniki z Wietnamu ? No fakt tak Tusk nie POtrafi POzamykać Stoczni