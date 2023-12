Nowa suwnica na nabrzeżu Fińskim w Szczecinie. Może podnieść 75 ton [GALERIA, FILM]

Oficjalne uruchomienie nowej suwnicy na nabrzeżu Fińskim. Fot. Dariusz GORAJSKI

Na nabrzeżu Fińskim w porcie Szczecin stoi nowa suwnica typu STS (ship to shore – ze statku na ląd) do rozładunku kontenerów. W piątek (1 grudnia) została oficjalnie przekazana do eksploatacji, po przejściu wszystkich niezbędnych testów i odbiorów. Suwnicę kupiła za 40 mln zł spółka DB Port Szczecin. Inwestycja wiąże się z pogłębieniem toru wodnego Świnoujście – Szczecin, co pozwala na przyjmowanie statków o większym niż dotychczas tonażu.

W uroczystości oddania do eksploatacji suwnicy wzięli udział m.in. marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, prezydent Szczecina Piotr Krzystek, przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie.

– Sytuacja geopolityczna Polski i Szczecina pokazuje wyraźnie, że nasz port zyskuje na znaczeniu, że przed nim nowe szanse, nowe możliwości – powiedział prezydent Krzystek. – Wszyscy musimy je dobrze wykorzystywać i cieszę się, że firma DB to właśnie tutaj robi, od lat funkcjonuje, zwiększa swój potencjał. Ta nowa suwnica będzie na pewno wspaniałym elementem, który te możliwości poszerzy. Jako miasto dopingujemy, będziemy stali się zawsze wspierać, pomagać i w ogóle tworzyć warunki do rozwoju każdego biznesu związanego z wodą.

Nowa suwnica jest podobna do dwóch, które już od dawna są na nabrzeżu Fińskim. Ma jednak większe gabaryty i możliwości: 70 m wysokości i masę 1200 t. Jest w stanie podnieść na haku do 75 ton lub dwa kontenery 20-stopowe o łącznej wadze 65 ton, umożliwiając obsługę statków z 16 rzędami kontenerów lub więcej.

– Terminal kontenerowy w Szczecinie to jest bardzo ważne miejsce na mapie zarówno logistyki kolejowej naszej grupy DB Cargo Polska, jak i na mapie regionu, miasta i dlatego jako grupa logistyczna wspieramy gorąco takie inwestycje – mówił Marek Staszek, prezes DB Cargo Polska. – To nie jest jedyna inwestycja, jaką DB Port Szczecin na tym terenie zrealizował. Budowa całego terminalu, sprzęt tutaj jeżdżący to są spore wydatki. Wspieramy te inwestycje, wierzymy, że to miejsce na mapie odpowiednio rozwijane będzie nam generowało potoki ładunkowe, które umożliwią rozwój naszej działalności na terenie Polski i Europy. Ta suwnica to jest kolejny krok w ciągu zdarzeń, począwszy od pogłębienia kanału, basenu. Sporo interesariuszy przyczyniło się do tego, że dzisiaj ta suwnica będzie mogła rozładowywać coraz większe statki.

Prezes DB Port Szczecin Daniel Saar zaznaczył, że suwnica kontenerowa jest przykładem i symbolem inwestycji, które od 14 lat spółka przeprowadza w szczecińskim porcie.

– Bardzo mocno rozwijamy ten port, ale port też się mocno rozwija – dodał prezes Saar, przypominając, że niedawno został oddany tor wodny, a ZMPSiŚ kończy swoje inwestycje. – I my jako grupa również wpisujemy się w ten pozytywny trend rozwoju naszego portu i regionu. Od 2009 roku spółka DB Port Szczecin w grupie DB Cargo Polska zaangażowała kapitał ponad 800 mln zł w ten region, w to miasto. Suwnica, która jest symbolem tej konsekwencji inwestycyjnej, kosztowała 40 mln zł, ale projekt, którego suwnica była częścią – dostosowanie do nowych parametrów toru podejściowego – to jest ponad 100 mln.

Dyrektor ds. handlowych ZMPSiŚ Aneta Szreder-Piernicka podkreśliła, że takie inwestycje cieszą i są przykładem dobrej współpracy z zarządzającym portem. Wyraziła też nadzieję, że uruchomienie nowej suwnicy przyczyni się do zwiększenia obrotów kontenerowych w porcie Szczecin.

– Suwnica STS nie jest prostą konstrukcją, jest świadectwem finezji i doświadczenia inżynierskiego i wykonawczego – powiedział Paul Kiely z irlandzkiej firmy Liebherr Container Cranes. – Ta suwnica, która dumnie stoi z wysięgnikiem podniesionym do góry na wysokości 93 metrów, z zasięgiem 48 metrów i z udźwigiem 75 ton, stanowi niezwykłe osiągnięcie projektowania i wykonawstwa. Ponad 20 tysięcy godzin poświęcono na wyprodukowanie tej suwnicy w najnowocześniejszej fabryce firmy Liebherr w Killarney w Irlandii. Kolejne 15 tysięcy roboczogodzin poświęciliśmy na procedury testowe montażowe na nabrzeżu Fińskim, aby przygotować suwnicę do komercyjnej eksploatacji.

Jak dodał, urządzenie ma niezwykłe możliwości, precyzję obsługi kontenerów i szybkość przeładunków.

Olga Nowak z zarządu DB Port Szczecin podziękowała pracownikom spółki szczególnie zaangażowanym w tę inwestycję, a także firmie Liebherr za szybką realizację umowy (niespełna rok). Nową suwnicę poświęcił ks. prałat Aleksander Ziejewski, proboszcz parafii przy bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie.

Elżbieta KUBOWSKA

Film: Piotr Sikora