Najważniejszy cel: ludzkie zdrowie i życie

To już dziewiąta edycja Tygodnia Bezpieczeństwa - akcji, która ma na celu poprawienie funkcjonowania budów, a przede wszystkim wyeliminowanie zagrożeń życia i zdrowia pracowników. Tym razem tematem przewodnim wydarzeń zaplanowanych od 23 do 29 maja jest hasło: „Budowa się kończy. Bezpieczeństwo nigdy”.

Na budowach wciąż jest niebezpiecznie. To branża - zaraz po rolnictwie, leśnictwie i przetwórstwie przemysłowym - zagrożona dużą wypadkowością. Z danych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie wynika, że od początku 2022 roku w naszym regionie doszło do 25 groźnych wypadków. Cztery osoby straciły życie, jeden wypadek został zaliczony do ciężkich, siedemnaście - do lekkich.

BHP na budowie

Do zrobienia wciąż jest zatem bardzo dużo. Statystyki ogólnopolskie są jeszcze bardziej dramatyczne: w 2021 r. na budowach zginęły 103 osoby!

Do wypadków dochodzi głównie z powodu upadku przedmiotów z wysokości, upadku pracownika do niezabezpieczonego wykopu lub upadku z wysokości, potrącenia pracownika przez środek transportu, urządzenie mechaniczne lub przenoszony element. Środki ochrony indywidualnej na niektórych budowach wciąż są złem koniecznym.

Tegoroczny Tydzień Bezpieczeństwa przebiega pod hasłem „Budowa się kończy. Bezpieczeństwo nigdy”. Tematem przewodnim będzie kultura bezpieczeństwa, którą OIP zaprezentuje w szerszym kontekście jako proces, który powinien obejmować wartości, konkretne postawy, spełnianie standardów, ale też edukowanie pracodawców i pracowników. Partnerem Państwowej Inspekcji Pracy jest w tym przedsięwzięciu Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, czyli zrzeszenie generalnych wykonawców.

Prelekcje, pokazy, rozmowy

Jak co roku inspekcja pracy organizuje z tej okazji prelekcje, pokazy i rozmowy ze wszystkimi, którzy pracują w budownictwie.

- Będziemy budować świadomość wśród pracowników, że niebezpieczne zachowania mają tragiczne konsekwencje - mówi Konrad Pachciarek, Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie. - Przez cały tydzień inspektorzy pracy odwiedzą place wielu budów, by przeszkolić pracodawców i pracowników. Cel jest jeden - zero wypadków.

(kel)