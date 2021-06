Na wyposażenie nowego stanowiska pracy. Pieniądze dla przedsiębiorców

Ponad 30 tysięcy złotych na utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy mogą dostać przedsiębiorcy z powiatu polickiego. W środę (16 czerwca) przedstawiciele dwóch firm podpisywali umowy na takie dofinansowanie. Nie pierwsze. Przekonują, że procedury nie są skomplikowane, a korzyści duże. Zachęcają innych do sięgania po te środki.

- Maksymalnie na stanowisko można dostać 30 750 złotych – mówi Paweł Wieczorkowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. - I przez 24 miesiące musi być zatrudniony pracownik. Każde stanowisko może zostać dofinansowane, pod warunkiem, że pracodawca zakupi środki trwałe i zatrudni osobę bezrobotną, zarejestrowaną w naszym Urzędzie Pracy.

Na podnośnik, czynnik klimatyzacji, detektor metali

Bosch Car Service w Dołujach współpracuje z PUP w Policach od 7 lat.

- Zatrudniamy mechaników, ale też pomocników mechaników – mówi właściciel firmy Mariusz Starościk. - W tej umowie jest to pomocnik mechanika. Tworzymy stanowisko przez zakup podnośnika i nowego czynnika klimatyzacji. Pracownika musimy przeszkolić. To jest nasza siódma umowa, czyli utworzyliśmy już dzięki tej współpracy 6 stanowisk pracy. I one wszystkie są cały czas utrzymywane (dłużej niż wymagały umowy - red.). Ale zdarza się, że pracownicy na tym stanowisku się zmieniają, bywa, że ktoś się zwalnia lub choruje i na jego miejsce jest zatrudniana nowa osoba. Ale stanowiska są.

Przedsiębiorca zachęca innych do korzystania z tej formy wsparcia.

- Z mojego doświadczenia wynika, że pracownicy, którzy przychodzą, chcą pracować i doceniają to, że mają umowę na początku na okres 24 miesięcy, a później na czas nieokreślony. A samo ubieganie się o takie dofinansowanie nie jest trudne. Na początku robiłem to sam, teraz robi to nasz dział administracji.

Firma Mega M. Wieliczko sp. j. z Polic, produkująca pieczywo, dzięki tej formie wsparcia kupuje detektor metali - dla upewniania się, że pieczywo nie zostało zanieczyszczone; takiej dokładnej kontroli jakościowej musi podlegać 100 procent towaru, który firma produkuje.

- Urządzenie to wykrywa naprawdę drobinki – mówi dyrektor wykonawczy tej firmy. - Dzięki temu projektowi kupujemy taki detektor - spełnimy wymagania odbiorcy i będziemy mieli tę satysfakcję, że unikamy przykrych niespodzianek.

Tutaj także zostanie zatrudniona osoba, która obecnie jest zarejestrowana jako bezrobotna. Będzie miała pracę co najmniej przez 24 miesiące.

Prosta procedura

Dyrektor tej firmy również zapewnia, że procedury ubiegania się o takie wsparcie z PUP nie są skomplikowane.

- To nie jest trudna procedura - mówi. - Sam wniosek, który trzeba wypełnić, jest bardzo prosty. Każdy pracodawca wie, jakie stanowisko chce utworzyć. A jak to wie, to na pewno zna też symbol tego stanowiska, który jest wymagany w takim projekcie. Wniosek zawiera dane, które są ogólnodostępne w firmie, czyli trzeba z okresu ostatnich 6 miesięcy pokazać, że się nie zwalniało pracowników z przyczyn pracodawcy.

Do aplikowania o dofinansowanie zachęca też dyrektor PUP w Policach. Zwłaszcza tych pracodawców, którzy jeszcze z takich form wsparcia nie korzystali.

- Staramy się, żeby procedura była maksymalnie uproszczona – mówi Paweł Wieczorkowski. - Uprawniony jest każdy przedsiębiorca z terenu powiatu polickiego. Wymogów formalnych jest niewiele. Przedmiotem negocjacji, dyskusji, jest katalog zakupów. Bo czasami pracodawcy mają bardzo dużo pomysłów, a niekoniecznie one korespondują z tym, na co chcielibyśmy przeznaczyć środki. Pod uwagę brana jest także kwestia wymogów, jakie stawiają swoim potencjalnym pracownikom: wykształcenie, kwalifikacje. Sporadycznie się zdarza, że pracodawca tworzy stanowisko, co do obsady którego mamy obawy, że nie znajdziemy kandydata o określonych kwalifikacjach.

Więcej informacji o wsparciu pracodawców można znaleźć na stronie internetowej polickiego PUP w Policach.

Agnieszka Spirydowicz